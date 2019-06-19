Выпивший мужчина угнал танк и катался по городу

Поляку грозит до восьми лет заключения, говорят полицейские

Поляк угнал танк Т-55 Фото: Pixabay

49-летнего жителя польского города Пайенчно арестовали за угон советского танка Т-55 и вождение в нетрезвом состоянии, пишет Newsweek.

Как сообщает издание, мужчина, имя которого не называется, был ответственен за то, чтобы выехать танком на специальный тягач, но тот сломался. И пока технику ремонтировали, "танкист" решил залезть в боевую машину и немного "покататься ради удовольствия".

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Пока не известно, нанес ли похититель Т-55 какой-либо серьезный ущерб улицам города. Однако теперь поляку грозит до восьми лет заключения.

К слову, танк Т-55 поступил в массовое производство после Второй мировой войны. Им пользовались СССР и страны Варшавского договора.

Напомним, ранее Генштаб опубликовал захватывающие фото техники ВСУ. Кроме этого, танкисты ООС показали яркое видео с учений на Донбасс. "Все – ради того, чтобы в нужный момент надежно прикрыть пехоту, чтобы в случае необходимости собрать бронированный кулак и совершить молниеносный бросок, остановить и отбросить агрессора", – говорится в сообщении пресс-службы штаба ООС.

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