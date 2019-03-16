Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,72
30,18
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Донбасса

Танкисты ООС показали яркое видео с учений на Донбассе

Сегодня, 15:20

В сети появилось видео боевых учений украинских танкистов

Танкисты ВСУ. Скриншот
Танкисты ВСУ. Скриншот.
Танкисты ООС показали яркое видео с учений на Донбассе //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/cf6/cef/5c8cf6cef0f29.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/cf6/cef/5c8cf6cef0f29.png Донбасс В сети появилось видео боевых учений украинских танкистов

Украинские танкисты из состава Объединенных сил, которые находятся в зоне отвода войск, проводят постоянные тренировки – марши, стрельбы, маневры, в том числе и с боевой стрельбой. Об этом сообщили в пресс-службе штаба ООС.

"Все – ради того, чтобы в нужный момент надежно прикрыть пехоту, чтобы в случае необходимости собрать бронированный кулак и совершить молниеносный бросок, остановить и отбросить агрессора", – говорится в сообщении.

В танковых подразделениях ВСУ несут службу как молодые воины-танкисты, так и опытные ветераны, которые прошли боевое крещение еще в начале российской агрессии против Украины.

"Они встречались лицом к лицу с танками оккупантов, и знают, что они могут очень неплохо гореть, как будут гореть и пятки агрессора на украинской земле. Боевой приказ – и эти танки стремительно мчаться в бой. А пока что они тренируются в районе отведения", – заверили в штабе.

Напомним, ранее авиация ВСУ на Азове провела учения – тренировались брать корабли врага на "мушку". Таким образом летчики вместе с моряками отработали защиту украинского побережья от вторжения с моря.

Также мы писали о том, что недавно в Азовском море буксир "Корец" засек корабли ФСБ. В рамках учений морской буксир ВМС Украины вышел в море, однако во время выхода из пункта базирования на дистанции около 10 морских миль был обнаружен надводный корабль.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Донбасс, танки, учения, танкисты, ООС

Вы сейчас просматриваете новость " Танкисты ООС показали яркое видео с учений на Донбассе". Другие Новости Донбасса смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ВСУ ракетой уничтожили БМП противника: появились подробности боя на Донбассе

Вчера, 17:10

Прорыв бронегруппы противника прикрывала пехота, но украинские военные не стушевались и нанесли удар

В Азовском море пограничники и авиация отработали взаимодействие: опубликовано видео

Вчера, 13:44

В учениях принимали участие корабли Морской охраны Мариупольского отряда

Топ-5: страшно красивые знаменитости (фото)

Документалка про менструацию получила Оскар

Малыш уснул, но рядом была собака

Жизнь среди мажоров: реальная история небогатой студентки МГИМО

Велосипедистка дня: итальянская телеведущая Дилетта Леотта

Евгения Власова: судьба, которая сделала ее сильнее и мудрее

Терехова, Харитонов и другие артисты, доживающие дни в нищете

Кабмин разрешил сотрудникам ходить на работу выпившими

Портников дал неожиданный прогноз по Крыму

Ефим Шифрин возмущен новостью о замужестве Натальи Фатеевой
Загрузка...

Дожди уходят и возвращаются: прогноз погоды в Украине на неделю

Сегодня, 07:39

В понедельник, 18 марта осадки ожидаются только в Закарпатской, Львовской и Волынской областях

Не надеясь на государство: шесть способов накопить на пенсию в Украине

Вчера, 07:51

Как правильно насобирать на старость, чтобы не получать минималку

Почему стали строить меньше квартир и действительно ли они дорожают

Вчера, 07:39

В Луганской и Донецкой областях строятся только частники, а в Киеве квартиры самые тесные

Какую воду украинцам продают в бутылках и из автоматов: эксперимент "Сегодня"

Вчера, 07:19

В фасованной воде бактерий в пять раз больше нормы, а в автоматах продают "дистиллят"

Топ-5: страшно красивые знаменитости (фото)

Наталья Могилевская показала редкий семейный снимок

Не стало голоса, которым говорили с россиянами звезды Голливуда