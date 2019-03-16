Танкисты ООС показали яркое видео с учений на Донбассе

В сети появилось видео боевых учений украинских танкистов

Танкисты ВСУ. Скриншот.

Танкисты ООС показали яркое видео с учений на Донбассе //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/cf6/cef/5c8cf6cef0f29.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/cf6/cef/5c8cf6cef0f29.png 2019-03-16T15:20:00+02:00 Донбасс В сети появилось видео боевых учений украинских танкистов

Украинские танкисты из состава Объединенных сил, которые находятся в зоне отвода войск, проводят постоянные тренировки – марши, стрельбы, маневры, в том числе и с боевой стрельбой. Об этом сообщили в пресс-службе штаба ООС.

"Все – ради того, чтобы в нужный момент надежно прикрыть пехоту, чтобы в случае необходимости собрать бронированный кулак и совершить молниеносный бросок, остановить и отбросить агрессора", – говорится в сообщении.

В танковых подразделениях ВСУ несут службу как молодые воины-танкисты, так и опытные ветераны, которые прошли боевое крещение еще в начале российской агрессии против Украины.

"Они встречались лицом к лицу с танками оккупантов, и знают, что они могут очень неплохо гореть, как будут гореть и пятки агрессора на украинской земле. Боевой приказ – и эти танки стремительно мчаться в бой. А пока что они тренируются в районе отведения", – заверили в штабе.

Напомним, ранее авиация ВСУ на Азове провела учения – тренировались брать корабли врага на "мушку". Таким образом летчики вместе с моряками отработали защиту украинского побережья от вторжения с моря.

Также мы писали о том, что недавно в Азовском море буксир "Корец" засек корабли ФСБ. В рамках учений морской буксир ВМС Украины вышел в море, однако во время выхода из пункта базирования на дистанции около 10 морских миль был обнаружен надводный корабль.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Танкисты ООС показали яркое видео с учений на Донбассе". Другие Новости Донбасса смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.