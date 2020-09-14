Взять кота или собаку напрокат: в украинском приюте для животных ввели оригинальную услугу

Это поможет людям понять, готовы ли они приручить животное, уверены волонтеры

Волонтер из Александрии Татьяна Тищенко предлагает всем желающим почувствовать, каково это держать дома собаку или кота. Женщина, которая работает в приюте для животных, недавно придумала бесплатную услугу прогулки с домашними любимцами. Татьяна уверена, что это поможет людям понять, готовы ли они приручить животное.

В доме у Татьяны живут с полсотни кошек и десяток собак. Женщина подобрала их на улице и вылечила. Теперь заботится о них и ищет хозяев. Чтобы познакомить местных жителей со своими подопечными, волонтер ввела бесплатную услугу "питомец на час". Каждый желающий может прийти и погулять с собакой или котом.

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"Услуга рассчитана на детей, хотя приходят и взрослые женщины", – рассказывает Татьяна Тищенко.

Прогуливаясь с четвероногим другом, многие посетители приюта чувствуют, что уже не хотят расставаться с ним – это помогает бездомным животным найти любящую семью.

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Именно так было в семье 15-летней Ярославы. "Сначала мы взяли собаку из приюта, чтобы вместе погулять. Нам понравилось, и мы забрали ее домой", – рассказывает жительница Александрии Ярослава Олексюк.

Ярослава Олексюк забрала собаку из приюта

Скриншот: телеканал "Украина"

Хотя от услуги "питомец на час" ее семья не отказалась. "Каждые выходные мы с детьми приходим в приют и помогаем. Стараемся воспитывать детей любящими, неравнодушными и милосердными", – добавляет мать девочки.

Татьяна верит, что рано или поздно найдет хороших хозяев для всех своих подопечных. "Ведь всем нам нужна любящая семья", – уверена волонтер.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в США массово разбирают собак из приютов.

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