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Взять кота или собаку напрокат: в украинском приюте для животных ввели оригинальную услугу

Сегодня, 13:55

Это поможет людям понять, готовы ли они приручить животное, уверены волонтеры

Волонтер из Александрии Татьяна Тищенко предлагает всем желающим почувствовать, каково это держать дома собаку или кота. Женщина, которая работает в приюте для животных, недавно придумала бесплатную услугу прогулки с домашними любимцами. Татьяна уверена, что это поможет людям понять, готовы ли они приручить животное.

В доме у Татьяны живут с полсотни кошек и десяток собак. Женщина подобрала их на улице и вылечила. Теперь заботится о них и ищет хозяев. Чтобы познакомить местных жителей со своими подопечными, волонтер ввела бесплатную услугу "питомец на час". Каждый желающий может прийти и погулять с собакой или котом.

Детальнее смотрите в сюжете:

Сюжет Юлии Бабак
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"Услуга рассчитана на детей, хотя приходят и взрослые женщины", – рассказывает Татьяна Тищенко.

Прогуливаясь с четвероногим другом, многие посетители приюта чувствуют, что уже не хотят расставаться с ним – это помогает бездомным животным найти любящую семью.

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Именно так было в семье 15-летней Ярославы. "Сначала мы взяли собаку из приюта, чтобы вместе погулять. Нам понравилось, и мы забрали ее домой", – рассказывает жительница Александрии Ярослава Олексюк.

Ярослава Олексюк забрала собаку из приюта
Скриншот: телеканал "Украина"

Хотя от услуги "питомец на час" ее семья не отказалась. "Каждые выходные мы с детьми приходим в приют и помогаем. Стараемся воспитывать детей любящими, неравнодушными и милосердными", – добавляет мать девочки.

Татьяна верит, что рано или поздно найдет хороших хозяев для всех своих подопечных. "Ведь всем нам нужна любящая семья", – уверена волонтер.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в США массово разбирают собак из приютов.

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Источник: Сегодня
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