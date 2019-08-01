Загадочная болезнь превратила девушку в инопланетянку: фото

Лицо британки из-за сильного отека начало расширяться в области скул

У британки Кейтлин началась сильная аллергическая реакция Фото: twitter.com/RhiRob99

Пользовательница Twitter с ником RhiRob99 показала, как изменилось лицо ее подруги Кейтлин из-за сильной аллергии. Миловидная британка за считаные дни превратилась в "инопланетянку". Сперва ребята не заметили симптомов болезни, но когда стало ясно, что у подруги появился отек на лице, они обратились к медикам.



Кейтлин не думала, что отек может стать сильнее, но в один момент ее лицо начало расширяться в области скул, что только увеличило схожесть с инопланетянкой.

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"В субботу утром мы проснулись рано и увидели, что отек начал распространяться и на глаза", – пишет RhiRob99. Только тогда компания решила уехать с фестиваля, за день до его конца.



Девушка прекрасно знает о своей аллергии на некоторые травы. Ситуация зашла так далеко только потому, что по какой-то причине антигистаминные препараты не подействовали.

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