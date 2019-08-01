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Загадочная болезнь превратила девушку в инопланетянку: фото

Лицо британки из-за сильного отека начало расширяться в области скул

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:54
У британки Кейтлин началась сильная аллергическая реакция Фото: twitter.com/RhiRob99
У британки Кейтлин началась сильная аллергическая реакция
Фото: twitter.com/RhiRob99

Пользовательница Twitter с ником RhiRob99 показала, как изменилось лицо ее подруги Кейтлин из-за сильной аллергии. Миловидная британка за считаные дни превратилась в "инопланетянку". Сперва ребята не заметили симптомов болезни, но когда стало ясно, что у подруги появился отек на лице, они обратились к медикам.
 

Кейтлин не думала, что отек может стать сильнее, но в один момент ее лицо начало расширяться в области скул, что только увеличило схожесть с инопланетянкой.

Смотрите видео, как избежать аллергии на пыльцу и тополиный пух:

"В субботу утром мы проснулись рано и увидели, что отек начал распространяться и на глаза", – пишет RhiRob99. Только тогда компания решила уехать с фестиваля, за день до его конца. 
 

Девушка прекрасно знает о своей аллергии на некоторые травы. Ситуация зашла так далеко только потому, что по какой-то причине антигистаминные препараты не подействовали.

Ранее "Сегодня" писали, как проявляется аллергия на холод и как ее распознать. Кроме того, мы рассказывали, как выжить аллергикам.

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Источник: Сегодня
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