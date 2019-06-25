Загадочная "ворона-мутант" без лап попала на видео

Пользователи сети были шокированы внешним видом птицы

В сети показали загадочную "ворону без лап" Фото: Pixabay

Одна из пользовательниц Twitter под ником keita_simpson опубликовала на своей странице видео, на котором показана загадочная ворона без лап. На ролике можно увидеть, как ворона сидит на ступеньках, опираясь на крылья. При этом лап птицы не видно, а ее силуэт напоминает стоящую на четырех лапах гориллу.



Пользователи сети были шокированы внешним видом птицы, назвали ворону "мутантом", "качком". "Кто это – горилла?", "Я смотрел это видео несколько раз, пытаясь понять, что же происходит", "Я теперь не смогу спать ночью", – прокомментировали юзеры.

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Между тем к комментариям присоединился орнитолог. Он пояснил странную позу вороны. По его словам, птица просто "загорала" на солнце, раскинув крылья и присев на лапы, в итоге создалось впечатление, что у нее мускулы.

Видео стало вирусным и набрало больше девяти миллионов просмотров.

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