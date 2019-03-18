Самый дорогой в мире голубь продан на аукционе

Пятилетний Армандо является одним из лучших в истории голубиных гонок

Иллюстрация.. Фото: Pixabay

Самый дорогой в мире голубь продан на аукционе //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/efe/12d/5c8efe12d9aca.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/efe/12d/5c8efe12d9aca.jpg 2019-03-18T04:03:00+02:00 Евросоюз Пятилетний Армандо является одним из лучших в истории голубиных гонок

Птица по кличке Армандо стала самым дорогим почтовым голубем, который когда-либо продавался в мире.

На аукционе в Кнесселаре (Восточная Фландрия) почтовый голубь по кличке Армандо был продан за рекордную сумму в 1,25 миллиона евро. Об этом в воскресенье, 17 марта, сообщил телеканал RTBF.

Птицу приобрел гражданин Китая. Известно, что китайцы высоко ценят именно бельгийских голубей.

Пятилетний Армандо является одним из лучших в истории голубиных гонок. Он обладатель многочисленных призов за победы.

Фото: pipa.be

Отмечается, что теперь главной задачей голубя будет не участие в гонках, а воспроизведение новых чемпионов.

Напомним, семья певца предъявила иск на 100 млн долларов американскому телеканалу HBO в связи с его решением показать в марте документальный фильм "Покидая "Нэверленд" (Leaving Neverland), рассказывающий о новых обвинениях Джексона в педофилии.

Также сообщалось, что месяц назад в Нью-Йорке выставили на продажу дом, который в 40-х годах прошлого века построил отец нынешнего президента США Фред Трамп.

Кроме того, после победы Дональда Трампа на президентский выборах в 2016 году дом его детства был продан по смешной, в сравнении с нынешней, цене – 1,25 млн долларов.

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