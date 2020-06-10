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Загадочный сундук с сокровищами нашли благодаря подсказке в книге пенсионера: видео

Сегодня, 05:55

Клад с 2010 года пытались обнаружить более 350 тысяч человек

Найден сундук с сокровищами, который 10 лет назад в Скалистых горах (национальный парк Йеллоустон, США) спрятал ветеран Вьетнамской войны Форрест Фенн. Клад с 2010 года пытались обнаружить более 350 тысяч человек. Некоторые даже бросали работу и посвящали все время поиску. Два кладоискателя погибли, пишет CBS News.

89-летний арт-дилер и коллекционер Форрест Фенн спрятал сундук в 2010 году, когда у него обнаружили рак. Мужчина хотел побудить людей к исследованию природы и дать надежду пострадавшим от финансового кризиса 2008 года. Он также выпустил свою автобиографию, в которой оставил девять "ключей", разгадав которые, можно было найти сокровища – старинные монеты, золотые самородки, бриллианты, сапфиры, рубины, изумруды. Они оцениваются в миллион долларов.

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"Клад лежал в пышных лесистых зарослях Скалистых гор и был в том самом месте, где я спрятал его больше десяти лет назад. Я не знаю человека, который нашел сундук, но стихи в моей книге указали ему точное место", – сообщил ветеран, отметив, что сокровища обнаружил житель восточной части США.

"Мне и радостно, и грустно, потому что погоня окончена. Я поздравляю людей, которые участвовали в поиске, и надеюсь, что их по-прежнему будут привлекать надежды других открытий", – прокомментировал Фенн.

Смотрите видео: в Италии нашли уникальный клад времен Римской империи

Напомним, ранее мы писали, как бердянская зоозащитница Валентина Мамай нашла старинный клад, копая ямку, чтобы похоронить погибшего под колесами автомобиля кота. Кроме этого, мы сообщали о строителе из румынского села Бикиджи, который нашел 95 тысяч евро в старом шкафу.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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