Загадочный сундук с сокровищами нашли благодаря подсказке в книге пенсионера: видео

Клад с 2010 года пытались обнаружить более 350 тысяч человек

Найден сундук с сокровищами, который 10 лет назад в Скалистых горах (национальный парк Йеллоустон, США) спрятал ветеран Вьетнамской войны Форрест Фенн. Клад с 2010 года пытались обнаружить более 350 тысяч человек. Некоторые даже бросали работу и посвящали все время поиску. Два кладоискателя погибли, пишет CBS News.

89-летний арт-дилер и коллекционер Форрест Фенн спрятал сундук в 2010 году, когда у него обнаружили рак. Мужчина хотел побудить людей к исследованию природы и дать надежду пострадавшим от финансового кризиса 2008 года. Он также выпустил свою автобиографию, в которой оставил девять "ключей", разгадав которые, можно было найти сокровища – старинные монеты, золотые самородки, бриллианты, сапфиры, рубины, изумруды. Они оцениваются в миллион долларов.

"Клад лежал в пышных лесистых зарослях Скалистых гор и был в том самом месте, где я спрятал его больше десяти лет назад. Я не знаю человека, который нашел сундук, но стихи в моей книге указали ему точное место", – сообщил ветеран, отметив, что сокровища обнаружил житель восточной части США.

"Мне и радостно, и грустно, потому что погоня окончена. Я поздравляю людей, которые участвовали в поиске, и надеюсь, что их по-прежнему будут привлекать надежды других открытий", – прокомментировал Фенн.

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Напомним, ранее мы писали, как бердянская зоозащитница Валентина Мамай нашла старинный клад, копая ямку, чтобы похоронить погибшего под колесами автомобиля кота. Кроме этого, мы сообщали о строителе из румынского села Бикиджи, который нашел 95 тысяч евро в старом шкафу.

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