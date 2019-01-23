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Замерз Ниагарский водопад: опубликовано видео

Невероятное зрелище привлекло немало туристов

Владимир Грисюк
Сегодня, 12:09
Ниагарский водопад частично замерз Фото: instagram.com/ingegroot
Ниагарский водопад частично замерз
Фото: instagram.com/ingegroot

В США сильные морозы стали причиной частичного замерзания Ниагарского водопада. Это зрелище привлекло немало туристов, которые фотографируют заледеневшие потоки воды и делятся снимками и видео в соцсетях.

Эксперты рассказывают, что температура в регионе опускалась до минус 20 градусов по Цельсию в связи со снежным штормом, который обрушился на регион.

"Холодный ветер сохранится в регионе еще в течение двух недель", – отметил метеоролог Майкл Гай в интервью телеканалу CNN.

Ниагарский водопад – одна из главных туристических достопримечательностей США и Канады. Сюда ежегодно приезжают десятки тысяч туристов. Но больше и Канада, и США зарабатывают не на туристах, а на самом водопаде. Под ним находится огромная электростанция. Которая снабжает электричеством несколько городов.

INSTAGRAM (@ingegroot)

 

Напомним, недавно туристы, посетившие легендарный Ниагарский водопад, запечатлели на видео таинственный неопознанный летающий объект, который пронесся в небе на огромной скорости. Пользователи сети утверждают, что подобные аномальные явления "это знамение конца света или же большой беды для человечества".

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Источник: Сегодня
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