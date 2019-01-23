Замерз Ниагарский водопад: опубликовано видео

Невероятное зрелище привлекло немало туристов

Ниагарский водопад частично замерз Фото: instagram.com/ingegroot

В США сильные морозы стали причиной частичного замерзания Ниагарского водопада. Это зрелище привлекло немало туристов, которые фотографируют заледеневшие потоки воды и делятся снимками и видео в соцсетях.

Эксперты рассказывают, что температура в регионе опускалась до минус 20 градусов по Цельсию в связи со снежным штормом, который обрушился на регион.

"Холодный ветер сохранится в регионе еще в течение двух недель", – отметил метеоролог Майкл Гай в интервью телеканалу CNN.

BREATHTAKING: Wanna know just how cold it is in the northeastern US right now? Parts of #NiagaraFalls are frozen solid!!! These shots are incredible #LiveDeskpic.twitter.com/N6TYqnz5U5 — Dan Snyder (@DanSnyderFOX25) 22 січня 2019 р.

Ниагарский водопад – одна из главных туристических достопримечательностей США и Канады. Сюда ежегодно приезжают десятки тысяч туристов. Но больше и Канада, и США зарабатывают не на туристах, а на самом водопаде. Под ним находится огромная электростанция. Которая снабжает электричеством несколько городов.

INSTAGRAM (@ingegroot) 21 Янв 2019 в 12:37 PST

Напомним, недавно туристы, посетившие легендарный Ниагарский водопад, запечатлели на видео таинственный неопознанный летающий объект, который пронесся в небе на огромной скорости. Пользователи сети утверждают, что подобные аномальные явления "это знамение конца света или же большой беды для человечества".