Замерз Ниагарский водопад: опубликовано видео

Невероятное зрелище привлекло немало туристов

В США сильные морозы стали причиной частичного замерзания Ниагарского водопада. Это зрелище привлекло немало туристов, которые фотографируют заледеневшие потоки воды и делятся снимками и видео в соцсетях.

Эксперты рассказывают, что температура в регионе опускалась до минус 20 градусов по Цельсию в связи со снежным штормом, который обрушился на регион.

"Холодный ветер сохранится в регионе еще в течение двух недель", – отметил метеоролог Майкл Гай в интервью телеканалу CNN.

BREATHTAKING: Wanna know just how cold it is in the northeastern US right now? Parts of #NiagaraFalls are frozen solid!!! These shots are incredible #LiveDeskpic.twitter.com/N6TYqnz5U5