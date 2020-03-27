Заплаканная стюардесса попрощалась с пассажирами из-за COVID-19: видео

Девушка объяснила, что авиаперелет может стать для нее последним

Бортпроводница Кэсси Эпплтон из Австралии эмоционально попрощалась с пассажирами на борту самолета авиаперевозчика Virgin Australia. Стюардесса в своей короткой речи сказала о том, что она остается без работы из-за пандемии коронавируса. Девушка попросила у присутствующих на борту путешественников прощения и объяснила, что этот рейс может стать для нее "последним в обозримом будущем".

Кэсси Эпплтон также поблагодарила своих коллег за проделанную вместе работу и за то, что они "были вместе во время всего этого хаоса". Сотрудница Virgin Australia заявила о готовности продолжить полеты сразу после стабилизации обстановки и пожелала всем здоровья. (Доскрольте новость до конца, чтобы посмотреть видео)

"Наша команда так долго считала небо своим домом, и немного сюрреалистично осознавать, что мы вернулись на землю. Спасибо гостям за ваши улыбки, за то, что делаете нашу работу приятной. Мы желаем вам всего наилучшего во время этих испытаний. Пожалуйста, позаботьтесь о себе, своих соседях и будьте в безопасности", – сказала Эпплтон.

Видео: facebook.com/cassy.appleton

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По информации издания Express, десятки авиакомпаний по всему миру сокращают количество рейсов и персонал на фоне пандемии. Часть компаний временно отстранила людей от работы, объяснив это невозможностью платить им зарплату. Некоторым по тем же причинам пришлось уволить значительную часть персонала.

Ранее "Сегодня" писали, как стюардесса жестко подставила пару, которая занималась любовью в туалете. Кроме этого, мы рассказывали о бортпроводнице, играющей в прятки на борту самолета.

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