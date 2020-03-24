Шмыгаль: Государство заплатит людям, потерявшим работу из-за карантина

Из-за карантина в Украине многие украинцы ушли в вынужденный отпуск, а кто-то и вовсе потерял работу. Для таких категорий людей правительство планирует выплаты на время ограничительных мер. Также помогут финансово и пенсионерам. Об этом заявил в эфире одного из телеканалов премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, правительство работает вместе с международными организациями, в том числе МВФ, над разработкой и внедрением уже в ближайшее время, буквально в апреле-мае, программы поддержки людей, в том числе пенсионеров 80+ лет. Пенсионерам планируется выплачивать одноразовую помощь по 500 гривен на время карантина.

"Всем, кто будет находиться дома, кто работал, назовем так – "в белую", но находится сегодня дома на карантине в вынужденном простое или уволен с работы, государство будет через фонд платить средства для того, чтобы дать возможность людям перебыть дома и не заразиться этой болезнью. Будет платить помощь в установленном законом размере. Для этого мы формируем и пересматриваем бюджет и формируем стабилизационный фонд государства, который, собственно, будет использован, в том числе, на такие быстрые решения, как быстрая помощь", – сказал Шмыгаль. В тренде Невзоров о Суркове: белой вороне в тире достанется первая пуля

Как сообщали новости "Сегодня", во время карантина пенсионерам, чьи пенсии не превышают пяти тысяч гривен, выплатят с 1 апреля дополнительно по тысяче гривен. В Пенсионном фонде объяснили, что нужно для доплаты пенсионерам.

Кроме того, на днях Верховная Рада приняла закон о борьбе с коронавирусом, благодаря которому врачи получат надбавки к зарплате до 200%. Впрочем, доплатят не только медикам.

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