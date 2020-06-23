Здоровая женщина родила тройняшек с коронавирусом

Родителей и медицинский персонал, контактировавший с младенцами, изолировали

17 июня в мексиканском штате Сан-Луис-Потоси женщина без симптомов COVID-19 родила тройняшек, инфицированных коронавирусом нового типа. Два мальчика и девочка родились с помощью кесарева сечения. Об этом сообщает местная газета Sol de México.

Глава управления здравоохранения штата Мигель Анхель Лутсоу Стейнер (Miguel Angel Lutzow Steiner) утверждает, что у родителей младенцев не наблюдалось симптомов заражения, однако у одного из новорожденных уже проявились признаки опасной инфекции. У него диагностировали пневмонию. Специалисты отмечают, что данная ситуация является "беспрецедентной" для всего мира.

Состояние двоих других детей оценивается как стабильное. Родителей и медицинский персонал, контактировавший с младенцами, изолировали. Они сдали тест на COVID-19. Результаты пока неизвестны.

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