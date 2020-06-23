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Здоровая женщина родила тройняшек с коронавирусом

Сегодня, 14:13

Родителей и медицинский персонал, контактировавший с младенцами, изолировали

17 июня в мексиканском штате Сан-Луис-Потоси женщина без симптомов COVID-19 родила тройняшек, инфицированных коронавирусом нового типа. Два мальчика и девочка родились с помощью кесарева сечения. Об этом сообщает местная газета Sol de México.

Глава управления здравоохранения штата Мигель Анхель Лутсоу Стейнер (Miguel Angel Lutzow Steiner) утверждает, что у родителей младенцев не наблюдалось симптомов заражения, однако у одного из новорожденных уже проявились признаки опасной инфекции. У него диагностировали пневмонию. Специалисты отмечают, что данная ситуация является "беспрецедентной" для всего мира.

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Состояние двоих других детей оценивается как стабильное. Родителей и медицинский персонал, контактировавший с младенцами, изолировали. Они сдали тест на COVID-19. Результаты пока неизвестны.

Смотрите видео: двоих брошенных новорожденных нашли в Одессе:

Ранее "Сегодня" писали, как беременность спасла жизнь 27-летней Джейд Палмер. С помощью томограммы, сделанной перед родами, врачи выяснили, что у женщины есть уплотнение в районе слюнной железы.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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