Роды для инфицированных COVID-19: как переносят вирус беременные

Драмы, стрессы и поездки в клиники за десятки километров от дома. В настоящие квест-испытания превращаются роды для пораженных коронавирусом рожениц.

История беременной из Ирпеня, которая заболела коронавирусом, вызвала в городе широкий резонанс – с одной стороны, все переживали за женщину и ее будущего ребенка, с другой – горожан поразила ситуация, что после появления информации о заражении у подъезда появилась даже полиция.

Как впоследствии объяснили правоохранители, они только следили за порядком, пока подъезды дезинфицировали. И жители, действительно, оставались в квартирах. А вот роженице, у которой нашли коронавирус, пришлось совершить путешествие в сто километров. В период карантина всех инфицированных из Киевской области везут в Белую Церковь. Через несколько часов женщина родила здорового мальчика.

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А вот маме после благополучных родов пришлось побороться с коронавирусом.

"Были признаки одышки, находилась на кислородной терапии, был кашель", – рассказывает Анатолий Бондарь, главный врач родильного дома в Белой Церкви.

Из роддома роженицу отправили долечиваться в инфекционную больницу. Все обошлось хорошо. На следующей неделе ее должны выписать.

Но в больницы продолжают привозить беременных с коронавирусом.

К таким родам – особый подход. Врачи работают в специальной защите. В респираторе и щитке – и роженица.

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Драматический момент таких родов – это то, что мама не сразу может обнять ребенка. Новорожденного быстро выносят в другую комнату – ведь в родильном зале может быть коронавирус. Так делают в областном перинатальном центре Ивано-Франковска.

"Каждая женщина понимает, насколько тяжело не приложить ребенка, не почувствовать первое прикосновение к маме – это очень тяжело конечно. Но мы проводим с ними беседы, подготавливаем к этому моменту", – говорит акушерка Оксана Илык.

Марина узнала, что инфицирована коронавирусом, за 10 дней до родов. Симптомов не было. Тест прошла, когда услышала, что больна ее знакомая.

"Объясняли, что в 80% – это легкие случаи, детям – нет такой статистики, что передаются эти вирусы. Потому мы были более или менее спокойны", – делится женщина.

Ребенка Марина обняла лишь через две недели, после тестов, которые подтвердили – вируса нет. Мальчик родился здоровым.

Чтобы матери, которые скучают в разлуке с детьми, успокоились, врачи специально показывают им фото и видео новорожденных.

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Акушерка Оксана Илык говорит, что к спецусловиям при рождении персонал готов. Но есть и тяжелые случаи.

Маленькую девочку, которая родилась в Ивано-Франковске, теперь будут воспитывать родственники - ее мама, инфицированная коронавирусом, умерла вскоре после родов: как говорят врачи – имела сопутствующие болезни и поэтому спасти ее не удалось. Но девочка – здорова.

Профессор Юлия Давыдова говорит: из всех почти пяти сотен инфицированных беременных по всему миру – только у двоих вирус передался от матери ребенку. Дискуссии о том, передается ли инфекция внутриутробно – продолжаются.

"С наибольшей долей вероятности, он не передается – так осторожно пишут все ассоциации и Американский Колледж акушеров гинекологов. Но все говорят о том, что нужно больше исследований", – говорит она.

Профессор Давыдова уверяет, что на данный момент врачи заметили: коронавирус беременные переносят не слишком сложно. Точно уверены международные врачи в одном – коронавирус резких критических осложнений у самих беременных не вызывает.

Ранее в Центре общественного здоровья обнародовали механизм оказания медицинской помощи беременным с подозрением на коронавирус COVID-19. Подчеркивается, что беременные женщины не являются более восприимчивыми к COVID-19, чем другие люди. В группе риска только беременные с сопутствующими патологиями: сахарным диабетом, онконедугами, хроническими заболеваниями легких, иммуносупрессивными состояниями и тому подобное.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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