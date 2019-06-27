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Жара в Украине: как спасти домашних животных

Если неправильно ухаживать за питомцем, он может заболеть, говорят эксперты

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:41

Температура воздуха в Украине подымается выше тридцати двух градусов в тени. Люди спасаются на пляжах, а вот как помочь домашним любимцам? Оставлять включенным кондиционер или делать питомцам компрессы? Что из этого эффективно, а что нет, узнавали "Сегодня".

В доме Татьяны Авериной настоящее кошачье царство – восемнадцать мейнкунов. Только в одной комнате хозяйка ставит четыре миски с водой.

"У меня в ванной есть ведро воды. Они туда запрыгивают, могут водичку попить. Это работает как охладитель", – утверждает Татьяна. Популярных кошачьих стрижек женщина не признает. Ведь шерсть – это естественный климат-контроль для животных. Зимой согревает, а летом охлаждает их тело.

Спасаться с любимцем дома можно у вентилятора или под кондиционером, говорят эксперты. На прогулке нужно обходить участки с раскаленным асфальтом, искать затененные места, а перед выходом слегка увлажнить кожу собаки. "Чтобы собака во время прогулки могла охлаждаться, перед прогулкой нужно обработать прохладной водой животик, подмышки, внутреннюю часть бедер питомца", – рассказывает зоолог Наталья Подобреева.

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Кроме этого, убережет от жары и специальная одежда. Такая только набирает популярности в Украине. "Для прогулок можно использовать охлаждающие кепки. Они состоят из ткани, внутри которой находятся гранулы геля, впитывающего в себя прохладную воду, – делится советами Татьяна Морозова, изготовитель специальной одежды для животных. – Поможет также охлаждающий коврик. В течении 20-30 минут он впитает в себя воду и держит прохладу минимум 24 часа".

Подкладывать животным обычные смоченные коврики специалисты не советуют. Это может спровоцировать простуду и воспаление. Излишне ласкать любимца и играть с ними в жару ветеринары тоже не советуют. Оставьте питомца в полном покое, чтобы он легче пережил горячую пору.

Ранее "Сегодня" также сообщали, что самый популярный в мире кот попал в Книгу рекордов Гиннесса. Кроме того, мы писали, как хозяйка самого уродливого пса получила 1500 долларов.

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Источник: Сегодня
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