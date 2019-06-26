Жара окончательно вытеснила дожди из Украины: синоптики уточнили прогноз погоды

Украинцы продолжают изнывать от жаркой погоды, и до похолодания осталось дотянуть совсем немного

Фото: Сегодня

Пока украинцы только ждут дождливую и прохладную погоду, сегодня на всей территории страны будет жарко и без осадков. Последние дожди, что вчера были на юге, и те покинули Украину. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, в западных областях ожидается переменная облачность, а температура воздуха в района 30 градусов, на Закарпатье до +32.

Такая же погода ожидается и в восточных, центральных и северных областях – сухо и 29-31 градус. А жарче всего будет на юге, где температура воздуха поднимется до 33 градусов.

Также синоптики предупреждают о чрезвычайном уровне пожарной опасности.

Как сообщали новости "Сегодня", летний зной, буквально испепеляющий большую часть Украины уже в течение двух недель, продержится недолго. Также по стране продолжат кочевать дожди. Синоптики рассказали, когда уйдет жара.

А тем временем врачи дали советы, как пережить жару. Для украинцев опасны и просто прямые солнечные лучи, ведь за окном больше 30 градусов. В такую погоду нужно поменьше находиться на улице — особенно в период с 11:00 до 16:00. Медики советуют чаще пить воду и отказаться от походов в солярий.

В Хмельницкой области два дня бушевала непогода. Шквальный ветер валил деревья, а из-за сильных дождей затопило дома. Смотрите подробней в видеосюжете, что натворила непогода:

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