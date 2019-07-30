Женщина 18 лет каждый день пила пиво: что с ней произошло

Бельгийка почти каждый день заглядывает в местный бар, пропуская только среды

97-летняя Робертина почти каждый день пьет пиво Фото: scoopnest.com

97-летняя жительница бельгийского поселка Мейзен по имени Робертина последние 18 лет почти каждый день пьет пиво. Женщина утверждает, что этот алкогольный напиток заменяет ей лекарства – за последние четыре года она болела только два раза, сообщает RTL Today.

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Долгожительница считает секретом своего долголетия пиво. Женщина почти каждый день заглядывает в местный бар, пропуская только среды, когда у заведения выходной. Как правило, Робертина выпивает от 12 до 20 стаканов пива, ее рекорд – 22 стакана.

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