Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Женщина 18 лет каждый день пила пиво: что с ней произошло

Бельгийка почти каждый день заглядывает в местный бар, пропуская только среды

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:02
97-летняя Робертина почти каждый день пьет пиво Фото: scoopnest.com
97-летняя Робертина почти каждый день пьет пиво
Фото: scoopnest.com

97-летняя жительница бельгийского поселка Мейзен по имени Робертина последние 18 лет почти каждый день пьет пиво. Женщина утверждает, что этот алкогольный напиток заменяет ей лекарства – за последние четыре года она болела только два раза, сообщает RTL Today.

Смотрите видео: в Бельгии установили сигнализацию на пивные бокалы

Долгожительница считает секретом своего долголетия пиво. Женщина почти каждый день заглядывает в местный бар, пропуская только среды, когда у заведения выходной. Как правило, Робертина выпивает от 12 до 20 стаканов пива, ее рекорд – 22 стакана.

Читайте также:
Где продают самый дорогой и дешевый алкоголь в Украине: названы цены

Ранее "Сегодня" американец Делл Холл сумел выдержать 46 дней великого поста, употребляя в пищу исключительно пиво, и похудел на 20 килограммов. Кроме того, мы рассказывали, как импортное пиво покоряет украинцев: озвучен прогноз по поставкам.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Пиво вместо воды: в Словении появился необычный фонтан Как монахи варят пиво и примеряют на себя крылья: репортаж из аббатства Гримберген "Три банки пива после каждого матча": рецепт успеха от российского хоккеиста Ковальчука В Израиле приготовили пиво из дрожжей времен фараонов
видео Бельгия пиво долгожитель невероятное
Реклама

Новости партнеров

9 «мужских» привычек женщин, которые втайне нравятся мужчинам
9 «мужских» привычек женщин, которые втайне нравятся мужчинам
«Форсаж: Хоббс и Шоу»: команду фильма пополнит Киан Ривз
«Форсаж: Хоббс и Шоу»: команду фильма пополнит Киан Ривз
Погода и здоровье: как уберечься от резких перепадов
Погода и здоровье: как уберечься от резких перепадов
Мини кухня: идеи практичного дизайна
Мини кухня: идеи практичного дизайна

Популярные статьи

Сегодня, 11:32Fun

30 июля: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы

Вчера, 19:45Events

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

Вчера, 18:43Психология

5 вещей, которые мужчины ценят в отношениях

Вчера, 14:51Fun

29 июля: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Вчера, 14:39Fun

Подросток 10 лет не стриг волосы и напугал парикмахера: курьезные фото

Вчера, 06:00Психология

Гороскоп на 29 июля: все знаки зодиака

28 июляШоу-бизнес

Вокалистка KAZKA показала пышную фигуру в купальнике

28 июляШоу-бизнес

Влад Яма рассказал о трагедии в семье

28 июляEvents

Гороскоп на август 2019 для знака Скорпион: на вас нахлынет ностальгия

28 июляТехно

Samsung Galaxy Note 10 впечатляет размерами: появились первые фото

28 июляFun

28 июля: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

28 июляТехно

Космический корабль столкнулся с гигантским астероидом: видео

28 июляEvents

День крещения Киевской Руси – Украины: дата, история и значение

28 июляEvents

Именины Владимира 28 июля: поздравления с днем ангела

28 июляПсихология

Гороскоп на неделю 28 июля-3 августа для всех знаков зодиака

27 июляТехно

Почему космос холодный, а Солнце горячее: ответ ученых

Новости партнеров

Оксана Мороз — о виртуальных кладбищах и вымирании Facebook
Оксана Мороз — о виртуальных кладбищах и вымирании Facebook
9 самых полезных комнатных растений для кухни
9 самых полезных комнатных растений для кухни
4 способа, чтобы навсегда забыть о шумных соседях
4 способа, чтобы навсегда забыть о шумных соседях
Бывшая няня рассказала о «неконтролируемых» детях Анджелины Джоли
Бывшая няня рассказала о «неконтролируемых» детях Анджелины Джоли
Наследие СССР, или Привычки россиян, которые всех раздражают
Наследие СССР, или Привычки россиян, которые всех раздражают
Почему снятся кошмары?
Почему снятся кошмары?
Отчего болят коленки
Отчего болят коленки
Как оформить душевую зону в ванной: 9 интересных вариантов
Как оформить душевую зону в ванной: 9 интересных вариантов