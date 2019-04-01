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Женщина благодаря случайности обеспечила себя на всю жизнь

Американка неожиданно получила один миллион долларов

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:25
Лорел Лик Фото: NC EDUCATION LOTTERY
Лорел Лик
Фото: NC EDUCATION LOTTERY

Жительница американского городка Магнолия, штат Северная Каролина, сорвала в лотерее куш благодаря заснувшей матери.

Издание Charlotte Observer пишет, что в пятницу, 29 марта, Лорел Лик собиралась по семейной традиции поиграть с пожилой матерью в карты, как делала это каждую пятницу. Однако старушка заснула, и освободившаяся американка отправилась в магазин, где купила билет мгновенной лотереи.

Лик узнала, что билет выигрышный, и сразу отправилась в лотерейный офис, чтобы получить деньги. Она ожидала получить около 30 долларов. Как оказалось, куш составил один миллион долларов. Когда сотрудник лотереи озвучил ей сумму, женщина не смогла справиться с эмоциями и обняла его.

После этого она отнесла билет домой и разбудила мать. "Я так рада, что она уснула. Если бы этого не случилось, я бы не выиграла приз", — призналась Лик.

Ранее организаторы лотереи Mega Millions объявили, что житель Южной Каролины, пожелавший остаться анонимным, обратился к ним с заявлением, чтобы претендовать на джекпот в 1,5 млрд долларов. Кроме того, месяцем ранее стало известно, что  выигрышный билет Mega Millions, дающий право на получение джекпота в сумме 521 млн долларов, был продан в штате Нью-Джерси. Также мы писали, что в июле счастливчику из Калифорнии достался джек-пот в размере 522 млн долларов.

Смотрите видео: в Испании 15-летний мальчик выиграл 200 тысяч евро в лотерею

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