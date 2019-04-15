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Женщина нашла на пляже потерянное украшение средневекового короля: фото

К находке проявили интерес как частные коллекционеры, так и музеи

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:57
Женщина нашла на пляже брошку короля
Женщина нашла на пляже брошку короля
Фото: Pixabay

В английском графстве Линкольншир 42-летняя кладоискательница Лиза Грейс обнаружила шляпную брошку, предположительно, принадлежавшую королю Эдуарду IV. Женщина нашла драгоценность XV века, гуляя с металлоискателем по недавно вспаханному полю. По ее словам, брошь лежала неглубоко под землей. Британка очистила от грязи украшение и увидела, что оно идеально сохранилось, сообщает издание Daily Mail.

Лиза Грейс связалась с друзьями и, по их совету, отнесла брошь экспертам по антиквариату. Те пришли к выводу, что украшение могло принадлежать королю Эдуарду IV, так как выполнено в форме солнца — его личной эмблемы, а в центре броши расположен аметист — любимый камень монарха. Вероятно, король потерял украшение в одной из битв Войны Алой и Белой розы.

Британка нашла на пляже старинную брошку короля
Британка нашла на пляже старинную брошку короля
Фото: BNPS

К находке проявили интерес как частные коллекционеры, так и музеи. За брошь предлагают от десяти до 15 тысяч футов (около 525 тысяч гривен). Она будет продана на аукционе в конце апреля.

Напомним, 37-летняя Энн Клапп из английского графства Дербишир узнала, что в ее бюро была спрятана золотая монета XIV века. После смерти дальней родственницы женщина получила в наследство ее мебель. 

Кроме этого, мы писали, что строитель из румынского села Бикиджи нашел 95 тысяч евро в старом шкафу, который он купил. Через несколько дней после покупки мужчина заметил внутри металлическую коробку, набитую купюрами достоинством 500 евро.

Также сообщалось, что немцы нашли в Польше клад по дедушкиной карте. Молодые люди не смогли забрать ценности.

Смотрите видео: найденное 33 года назад кольцо обеспечило женщину на всю жизнь

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