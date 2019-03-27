Женщина одновременно родила от двух разных мужчин

Рождение близнецов от двух мужчин – редкий феномен

Китаянка родила близнецов от разных мужчин Фото: Pixabay

У женщины из китайского города Сямынь, провинция Фуцзянь, родились двойняшки от разных отцов. Об этом стало известно после теста ДНК, который проводился при регистрации новорожденных в отделении полиции. Он показал, что муж женщины приходится отцом лишь одному ребенку. Мужчина уже заметил, что один из близнецов совсем не похож на него, и тест лишь подтвердил его подозрения.

Муж попытался получить объяснения от жены, однако та отвергла его обвинения и предположила, что он сфальсифицировал результаты теста. Позднее женщина призналась, что однажды изменила ему с другим мужчиной, который и стал отцом одного из двойняшек, сообщает Daily Mail.

Рождение двойни, зачатой от двух мужчин, — исключительно редкий феномен, который называют гетеропатернальной суперфекундацией. По разным оценкам, его вероятность составляет от одного на 400 до одного на 13 тысяч случаев.

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