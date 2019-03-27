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Женщина одновременно родила от двух разных мужчин

Рождение близнецов от двух мужчин – редкий феномен

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:59
Китаянка родила близнецов от разных мужчин
Китаянка родила близнецов от разных мужчин
Фото: Pixabay

У женщины из китайского города Сямынь, провинция Фуцзянь, родились двойняшки от разных отцов. Об этом стало известно после теста ДНК, который проводился при регистрации новорожденных в отделении полиции. Он показал, что муж женщины приходится отцом лишь одному ребенку. Мужчина уже заметил, что один из близнецов совсем не похож на него, и тест лишь подтвердил его подозрения.

Муж попытался получить объяснения от жены, однако та отвергла его обвинения и предположила, что он сфальсифицировал результаты теста. Позднее женщина призналась, что однажды изменила ему с другим мужчиной, который и стал отцом одного из двойняшек, сообщает Daily Mail.

Рождение двойни, зачатой от двух мужчин, — исключительно редкий феномен, который называют гетеропатернальной суперфекундацией. По разным оценкам, его вероятность составляет от одного на 400 до одного на 13 тысяч случаев.

Напомним, ко Дню матери глава государства наградил почетным званием "Мать-героиня" 1051 украинку. Также подписанным указом отмечены многодетные матери, воспитавшие до восьмилетнего возраста пять и более детей. Кроме этого, "Сегодня" писали, что в Ровно женщине не дают статуса матери-героини из-за путаницы в документах. Украинка не может получить положенных льгот из-за ошибки в польском роддоме.

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Источник: Сегодня
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