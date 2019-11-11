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Женщина родила самых маленьких в мире близнецов: трогательные фото

Новорожденных неотложно поместили в отделение интенсивной терапии

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:59
Талия Китс с мужем и близнецами
Талия Китс с мужем и близнецами
Фото: instagram.com/thesun

32-летняя Талия Китс из британского города Троубридж выносила самых маленьких в мире новорожденных близнецов. На 23-й неделе беременности женщина родила естественным путем Джо, весившего 429 граммов. Его брат 403-граммовый Эшли появился на свет посредством кесарева сечения.

Новорожденные близнецы
Фото: instagram.com/thesun
Новорожденные близнецы
Фото: instagram.com/thesun
Новорожденные близнецы
Фото: instagram.com/thesun
Новорожденные близнецы
Фото: instagram.com/thesun
Новорожденные близнецы
Фото: instagram.com/thesun
Новорожденные близнецы
Фото: instagram.com/thesun
Новорожденные близнецы
Фото: instagram.com/thesun
Новорожденные близнецы
Фото: instagram.com/thesun
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"Нас отговаривали от родов. Когда у меня преждевременно отошли воды, врачи предупредили, что дети могут умереть при рождении", – вспоминает британка в интервью для таблоида The Sun.

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Новорожденных неотложно поместили в отделение интенсивной терапии, где они находились несколько месяцев. "Они пробыли там 129 дней, а когда малышки окрепли, их перевели в больницу поближе к дому, – рассказывает мать шестерых детей. – У Эшли диагностировали легочную гипертензию. Я не очень разбираюсь в этом, но оба близнеца родились с хронической болезнью легких. Все из-за того, что они недоношенные".

В августе младенцев отправили домой. Сейчас Джо весит почти пять килограммов, а его брат-близнец Эшли – 3,6 килограмма.

Напомним, ранее в Киеве, на территории Национального комплекса "Экспоцентр Украины", состоялся благотворительный "Пикник ради жизни", в ходе которого был установлен оригинальный рекорд: сотни двойняшек и близнецов были одеты в одинаковую одежду, а некоторые родители оделись так же, как и их малыши. Во время мероприятия был установлен рекорд Украины "Наибольшее количество колясок для двойняшек и близнецов на одной локации" – в этот день их насчитали 67.

Кроме этого, "Сегодня" рассказывали, как в США успешно разделили сиамских близнецов – Анну и Хоуп Ричардс.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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