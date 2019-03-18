Женщина родила шестерых близнецов за девять минут

Мать Тельма Чиака чувствует себя хорошо, заверили врачи

Американка родила шестерых близнецов Фото: Pixabay

Жительница штата Техас (США) родила шестерых детей за девять минут. Две девочки и четыре мальчика появились на свет 15 марта в 4:59 утра по местному времени. Вес новорожденных составил от 800 до 1300 граммов. Их мать Тельма Чиака чувствует себя хорошо, заверили врачи.

Как стало известно Hindustantimes, Чиака уже выбрала имена для дочек. Она планирует их назвать Зина и Зуриэль. Имена для четырех сыновей женщина еще не придумала.

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Сотрудники техасского роддома напомнили, что вероятность рождения шестерняшек составляет один к 4,7 миллиарда.

Напомним, ко Дню матери глава государства наградил почетным званием "Мать-героиня" 1051 украинку. Также подписанным указом отмечены многодетные матери, воспитавшие до восьмилетнего возраста пять и более детей. Кроме этого, "Сегодня" писали, что в Ровно женщине не дают статуса матери-героини из-за путаницы в документах. Украинка не может получить положенных льгот из-за ошибки в польском роддоме.

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