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Женщина с "перепутанными органами" прожила 99 лет

Об аномалии стало известно только после смерти женщины

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:59
Роуз Мари Бентли
Роуз Мари Бентли
Фото: CNN

Жительница США Роуз Мари Бентли прожила 99 лет с "перепутанными органами". У женщины все внутренние органы, кроме сердца, находились в зеркальном расположении. Кроме того, кровеносные сосуды также отличались от обычных. Об этом стало известно только после смерти женщины при вскрытии, сообщает Associated Press.

Такое редкое явление — транспозиция внутренних органов в сочетании с левокардией (расположение сердца, при котором его верхушка направлена в левую сторону) — часто способствует опасным сердечным заболеваниям и другим нарушениям. Однако, несмотря на серьезную патологию, миссис Бентли дожила до преклонного возраста.

Скорее всего, женщина не догадывалась о своем состоянии, как и ее семья. По воспоминаниям ее дочери Луизы Алли, единственной постоянно жалобой на здоровье от Бентли был артрит.

Кроме этого, "Сегодня" сообщали, что органы для людей будут выращивать внутри свиней. Также мы писали, как в США людям пересаживают органы, напечатанные на 3D-принтерах.

Смотрите видео: органы из пробирки - что уже умеют выращивать

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