В США людям пересаживают органы, напечатанные на 3D-принтерах

Стоят искусственные органы так же, как и настоящие, только донора искать не нужно

В Институте регенеративной медицины в США человеческие органы распечатывают на 3D-принтерах. Их уже пересаживают людям. И приживаются такие части тела так же, как и настоящие.

Несколько мониторов компьютеров, на них показатели миниатюрных камер. Лаборанту Тони нужно проверить все перед запуском 3D-принтера. Точность как в космическом центре. Ведь тут печатают органы.

Медленно, слой за слоем 3D-принтер печатает прототипы человеческих органов. Через два с половиной часа будет готово ухо. Сделано оно из специального материала и напоминает тонкое кружево.

На столе целый ряд таких "каркасов". Напечатаны кости подбородка, почки и суставы.

"Мы берем МРТ органа человека и кодируем в специальную компьютерную программу. Отправляем результат на принтер. После у клиента берут часть клеток и наращивают на каркас. Напечатанный орган пересаживают человеку. Спустя полгода основа рассасывается, – рассказывает Энтони Атала, – благодаря печати мы создаем в органах специальную систему, которая позволяет доставлять необходимое им питание. Почти как настоящая кровеносная система. Поэтому органы хорошо приживаются".

На пересадку искусственных органов записываются в очередь. Это считается экспериментальной медициной, поэтому пациентов отбирает специальная комиссия – кто больше нуждается. Стоят искусственные органы так же, как и настоящие. Только донора искать не нужно. Напечатать могут все. А вот пересадить – нет. Пока только кожу, мышцы, хрящи, мочевой пузырь и уретру.

Поэтому часть искусственных органов используют для лабораторных опытов.

Институт регенеративной медицины уже заключил договор с Украинским центром детской кардиологии. Вместе с нашими хирургами будут использовать новый метод – пересаживать сердечные клапаны, созданные из плаценты. Украинских пациентов станут лечить по американскому методу уже через полгода.

Ранее мы писали, что в Одессе на 3D-принтере напечатали искусственную челюсть.