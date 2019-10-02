Женщина вместо надувного шара в интернет-магазине получила "сюрприз"

Британка пыталась связаться с продавцом и сообщить об ошибке, однако никто не вышел на связь

Женщина попала в курьезную историю во время покупки в интернет-магазине Фото: Pixabay

32-летняя Лорен Вуд из английского города Манчестер приобрела надувной шар в форме жирафа ко дню рождения дочери в интернет-магазине WISH, а получила эротическое нижнее белье.

Женщина предположила, что коробки перепутали. "Бедная девушка готовилась к незабываемой ночи, а получила гигантского надувного жирафа, – подчеркнула британка. – Я искренне сочувствую ей".

Скриншот: Lauren Wood

Смотрите видео: почему нельзя покупать лекарства в интернете

В комментарии для таблоида Daily Mirror Вуд рассказала, что открыла посылку на глазах у девятилетней дочери и племянника, которые не смогли сдержать смеха. Женщина предположила, что подобный сюрприз подготовил для нее возлюбленный. "Самое обидное, что белье не подходило мне по размеру", – пояснила она. Позже она посмотрела описание товара на упаковке и увидела надпись "надувные шары".

Британка пыталась связаться с продавцом и сообщить об ошибке, однако никто не вышел на связь. В результате Вуд оставила эротическое белье себе как напоминание о забавной ситуации.

Также читайте на сайте "Сегодня" материал о покупках в интернете: как защитить свои права и не нарваться на мошенников". Кроме этого, эксперт рассказал о тонкостях покупки в интернете.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.