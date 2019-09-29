"Не стоит полагаться лишь на закон": эксперт рассказал о тонкостях покупки в интернете

/ Фото: Pixabay

Реклама

Сейчас в Украине действуют два главных закона, которые защищают потребителя при совершении покупок через интернет: Закон Украины "Об электронной коммерции" и Закон Украины "О защите прав потребителей". Они регулируют порядок покупки, оплаты товара онлайн, его возврата в случае брака или же просто несоответствия ожиданиям покупателя.

Александр Голод, старший IT юрист в Legal IT Group рассказывает в комментарии сайту "Сегодня", что вышеупомянутые акты прописаны так, чтобы отстаивать права именно потребителей. А сама проблема кроется в том, что зачастую их исполнения можно добиться только через суд.

"В то же время не следует полагаться лишь на закон. Перед тем как приобрести товар, внимательно изучите информацию о продавце. Сайт обязан содержать наименование продавца, его местонахождение и способ принятия магазином претензий от покупателей. Если же на веб-сайте нет данных сведений, то это должно послужить поводом задуматься о благонадежности продавца. Когда покупаете бытовую технику, необходимо требовать у продавца не только чек, но и эксплуатационные документы вместе с гарантийным талоном. Без них велик риск того, что вы приобретаете контрафакт. Гарантийный талон также позволит обратиться напрямую к производителю при возникновении проблем с товаров, минуя несговорчивых продавцов", – советует Голод.

Он добавляет, что еще одним болезненным вопросом электронной коммерции всегда было использование персональных данных покупателей для трансляции навязчивой рекламы. Никто не вправе этого делать без согласия самого покупателя. Онлайн-магазины злоупотребляют невнимательностью покупателей во время шопинга и вместе с подтверждением заказа получают согласие на обработку персональных данных в целях маркетинга. Но не стоит забывать, что в соответствии с Законом Украины "О защите персональных данных" у человека всегда есть право в любой момент отозвать такое согласие.

Детальнее читайте на сайте "Сегодня" в материале: "Покупки в интернете: как защитить свои права и не нарваться на мошенников".

Напомним, ранее сайт "Сегодня" рассказывал, почему мелкий бизнес в Украине выступил против законопроекта об обязательных чеках.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама