Женщину шокировало тайное послание в бутылке на пляже

В письме упоминается, что нашедший получит определенную сумму денег

Письмо в бутылке нашла жительница США Фото: Depositphotos

75-летняя жительница Нью-Йорка Сьюзен Хеннес заметила на пляже бутылку из-под пива Grolsch, в которой хранилось письмо, отправленное 47 лет назад. Это послание стало частью научного эксперимента, который проводили ученики школы имени Уильяма Флойда в Лонг-Айленде в 1972 году. Об этом сообщает информационный портал UPI.

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Как пишет издание, в письме упоминается, что нашедший получит 50 долларов. И хоть представители школы считают, что ученики написали это в шутку, Сьюзен Хеннес связалась с подругой, которая работает охранником в этом учебном заведении, и попросила познакомить ее с бывшим учителем естествознания Уильямом Кириазисом, который мог руководить этим экспериментом в те годы.

Хеннес намерена в ближайшее время встретиться с Кириазисом и нынешним преподавателем естествознания Кристиной Росадо, чтобы обсудить результаты проведенного эксперимента и продемонстрировать их ученикам.

Напомним, в январе 2018 года жительница Австралии Тоня Иллман рассказала удивительную историю: она нашла на пляже бутылку с посланием, брошенную в море 132 года назад. Также "Сегодня" писали о том, что в Австралии океан вынес на сушу бутылку с тайным посланием внутри.

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