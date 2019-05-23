Жесткая схватка антилопы и крокодила попала на видео

Ролик битвы животных появился на видеохостинге YouTube

В ЮАР сняли на видео битву крокодила и антилопы Фото: Pixabay

Очевидцы сняли на видео жесткую битву антилопы и крокодила в Национальном парке Крюгера (ЮАР). Ролик опубликовали на YouTube, после чего на схватку животных обратило внимание британское издание Daily Star.

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На записи видно, как хищник незаметно подбирается к отдыхающей на берегу антилопе и хватает ее за ногу. Другие животные пытаются помочь ей и отвлекают крокодила. Антилопа несколько раз ударяет пресмыкающееся по рылу. Крокодил ослабляет хватку, и животное спасается, но немного прихрамывает.

"Ничего себе", "На этот раз повезло", "Жестко", "Такой он – мир диких животных", – пишут пользователи сети в комментариях под роликом.

Ранее мы писали, что в одной из провинций Филиппин поймали огромного гребнистого крокодила длиной 4,75 метра и весом в 400-500 килограммов.Также мы писали, как в Австралии крокодил набросился на двоих мужчин, охотившихся на кабанов. Инцидент пропал на видеокамеру одного из охотников.

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