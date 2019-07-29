Знала тысячу слов: умерла самая умная собака в мире

Бордер-колли по кличке Чейзер научилась понимать 1022 слова

Умерла самая умная собака в мире Фото: Wyff

Ушла из жизни самая умная собака в мире – бордер-колли по кличке Чейзер. Питомца, который знал больше тысячи слов, воспитал бывший психиатр Джон Пилли из американского штата Южная Каролина. Он разработал уникальную методику дрессировки домашних животных, пишет Independent.

По информации издания, Джон Пилли купил колли в 2004 году и в течение трех лет тренировал ее по четыре-пять часов ежедневно. Пилли показывал собаке разные предметы, произносил их названия около 40 раз, а затем прятал и просил найти. Мужчина использовал для обучения 800 мягких игрушек, 116 шаров, 26 фрисби и различные пластиковые предметы. В результате Чейзер научилась понимать 1022 слова.

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Дочь Пилли, которая помогала ему дрессировать собаку, называет эксперимент отца "неизведанной территорией в исследовании когнитивных функций животных". По ее словам, Чейзер могла различать имена собственные и нарицательные.

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