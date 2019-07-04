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На границе с Румынией умный пес "вынюхал" крупную парию сигарет

4 июля, 06:45

Общая стоимость табачных изделий около 800 тысяч гривен

Фото: ГПС

Пограничники Черновицкого отряда задержали буковинца, который вместе с сообщниками пытался переправить большую партию сигарет в Румынию. Об этом сообщают в ГПС.

Во время ночного патрулирования местности пограничный наряд отдел "Красноильск", с помощью служебной собаки, обнаружил неизвестного. Мужчина как раз преодолел ограждение и пытался двигаться в сторону границы. Увидев пограничников, правонарушителю некуда было деться, за ним уже пристально наблюдал четвероногий помощник охранников границы.

Вскоре группа реагирования обнаружила группу лиц и пакеты с сигаретами. Чтобы избежать ответственности контрабандисты прибегли к бегству. Не остановили беглецов и предупредительные выстрелы в воздух.

В результате пограничники пресекли очередную попытку перемещения через границу 39 ящиков табачных изделий. По предварительной оценке их стоимость составляет около 780 тыс. гривен. Сигареты будут переданы компетентным органам.

Злоумышленники будут привлечены к административной ответственности "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины".

Ранее сообщалось, что работники пограничной службы на пункте пропуска "Порубное" обнаружили в автомобиле крупную партию контрабандного табака – около 50 тысяч пачек сигарет на сумму 1,8 миллиона гривен.


Напомним, недавно житель Закарпатья пытался незаконно провезти брендовую одежду на 100 тысяч гривен из Турции в Украину. Вечерним рейсом из Стамбула 44-летний украинец прилетел во Львовский аэропорт имени короля Даниила. Чемоданов имел несколько, но заверил – это личные вещи, ничего ценного не везет. Для таможенного контроля выбрал "зеленый коридор". Таможенники заметили, что мужчина слишком нервничает – и попросили открыть чемоданы.

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Тег сигареты, собака, контрабанда, Буковина Черновцы

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