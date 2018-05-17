Что может рассказать о вас ваша любимая погода: уникальный тест

Солнечный день нравится тем, кто живет по принципу "надо", моросящий дождь — управленцам, а прохладная температура в разгар лета — людям, не умеющим прощаться с прошлым

Хотите узнать о себе что-то новенькое? Тогда не задумываясь выберите один из предложенных ниже вариантов погоды весной и летом— как известно, наше "Я" отображено в решении с ходу, а не в том, что приходит с раздумьями.

Мощный ветер

Полный штиль

Адская жара

Комфортное тепло

Сильный град

Солнечный и ясный день

Пасмурный день

Гроза и ливень

Тихий дождь

Прохладный день

Обратите внимание: речь именно о любимых "климатических условиях". Ситуативные симпатии не в счет: они могут быть продиктованы вашим эмоциональным состоянием сегодня: скажем, вы обижены или грустите, поэтому ассоциативно не прочь, чтобы с неба "лились слезы", или состоянием здоровья на сейчас — например, у вас бессонница или упадок сил — это означает, что вам не хватает витамина D и мелатонина, синтез которых стимулирует ультрафиолет, и потому вам неосознанно хочется подставляться солнышку.

Что же означает тот или иной выбор?

НАШ ЭКСПЕРТ:

Татьяна Михеенко, независимый психолог высшей категории, психотерапевт

Мощный ветер

Борьба с трудностями — вот ваше кредо. Притом преграды и авралы вы создаете себе сами. Возможно, такая установка родом из детства, когда вам нужно было без конца доказывать свою значимость, чтобы вас наконец заметили. И теперь вы неосознанно ставите себе препятствия, чтобы, преодолев их, почувствовать вкус победы. Притом борьбу на пустом месте вы устраиваете в абсолютно всех вопросах. Например, откладываете оплату за коммунальные услуги на последний момент и очень радуетесь, когда удается избежать начисления пени.

Полный штиль

Можно было бы подумать, что как любитель комфортных погодных условий вы стремитесь к удобству. На самом деле вы ничего для этого не предпринимаете, потому что ощущаете комфорт при любых обстоятельствах.

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Вы — противник любых перемен, в то же время консерватором вас назвать нельзя: благодаря ясному уму вы умеете подстраиваться под изменчивые условия, всегда имея план реагирования, притом без ущерба для себя.

Адская жара

Вам нравится распластываться не только на пляже, но и по жизни. Вы — из тех, кто не спешит разрешать проблемы, отвечая на упреки за бездействие или недоумения по поводу лености или спокойствия удава примерно так: "Как-то оно будет", "Бог даст" или "От судьбы никуда не денешься".

Также не исключено, что сильную жару вы предпочитаете еще и потому, что в вашем организме имеется гормональный дисбаланс. Потому нелишне посетить эндокринолога.

Комфортное тепло

Вы — любитель предсказуемости, поэтому в себя от неожиданностей приходите не скоро. Вы зависите от погоды не только за окном, но и от той, что создает ваше окружение. Желая комфорта себе, вы считаете, что другим он тоже вот прямо жизненно важен. Поэтому насаждаете удобность и приятность там, где другим хорошо и так. Скажем, настойчиво суете зонт человеку, хотя тому хочется пройтись под дождем без "средств защиты", или вычитываете невестку за то, что та не гуляла с ребенком на улице, "лишая его и себя такого прекрасного солнечного дня".

Сильный град

Все мы иногда бываем немного сплетники, немного завистники. Но человек, дух которого захватывает это разрушительное явление, просто-таки любитель покритиковать и даже позлорадствовать: ведь у соседа от града всегда хуже.

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Любитель града — любитель шпилек: он обязательно отметит складки жира, проглядывающие сквозь обновку коллеги, или не преминет сказать в гостях, что пицца неплоха, вот только если бы при ее приготовлении не была использована дешевая ветчина.

Также вы человек, о котором можно сказать: он — серый кардинал.

Солнечно и ясно

Вы довольны и деятельны. Правда, вы научились производить такое впечатление, а в действительности в вас есть определенная степень неуверенности (из-за чего вы нередко руководствуетесь не своим "хочу", а тем, что "надо" другим), вы нуждаетесь в поглаживаниях, и ваш настрой зависит от внешних обстоятельств. Потому солнце вы подсознательно любите за то, чего не хватает вам: не оно крутится вокруг других, и не оно в них нуждается, а наоборот.

Пасмурно

Вы можете показаться кому-то мрачноватым, как и любимая вами погода. Но вы просто человек не эйфоричный: немногословны, не совершаете лишних движений и обладаете критическим мышлением. В любой ситуации у вас абсолютно здравый взгляд. Ваши цели всегда максимально конкретизированы, как и планы по их достижению. Потому люди иногда считают, что вы — человек очень расчетливый.

Гроза и ливень

Вас утомляет предсказуемость, потому ваши поступки бывают эмоциональны, а решения — спонтанны. Но нельзя сказать, что вы революционер по жизни: как только вы получаете свою дозу адреналина, снова без особых сожалений возвращаетесь к рутинному образу жизни. Единственное, что в вас есть от бунтаря по духу, — это стремление во всем и всегда устанавливать справедливость.

Тихий дождь

"Орошение" (а тихий дождь похож на этот инструмент земледелия) предпочитают те, кто ментально "пахарь": вы постоянно внедряете в жизнь свои идеи, а не мечтаете (хотя многие и считают любителей дождя любителями повитать в облаках). Вы романтичны, но не "ботаники", а управленцы: несмотря на свой мягкий нрав, вы задаете тон как в личной жизни, так и в профессиональной сфере.

Прохладный день

Вы — человек-вызов. Ну кому еще, как не эпатажной натуре может понравиться +10 °С в мае! Вы любите удивлять и исповедуете принцип Бабы-яги, которая всегда против там, где остальные единодушно согласны.

А еще вы надолго можете "застывать" во времени, упиваясь прошлым и совершенно не интересуясь завтрашним днем. А если "вчера" было травматичным, то вы долго восстанавливаете силы и собираетесь с духом, чтобы впустить в свою жизнь будущее.