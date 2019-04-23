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День психолога 2019: красивые поздравления в прозе, стихах, смс

Сегодня отмечаем Всеукраинский день психолога в 2019 году: отправляйте лучшие поздравления

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:15
С Днем психолога: поздравления и картинки
С Днем психолога: поздравления и картинки
Фото: Pixabay

Сегодня, 23 апреля, в Украине отмечается День психолога 2019. А это значит, что все психологи, педагоги, учителя, социальные работники и все-все люди, которые имеют отношение к этой нелегкой, но интересной специальности, празднуют свой профессиональный день и на законных основаниях принимают лучшие поздравления с Днем психолога.

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Жизнь человека каждый день насыщена какими-то событиями, мыслями, действиями, информацией. При этом далеко не всегда они имеют положительную окраску. Независимо от рода и вида деятельности, каждый человек периодически попадает в сложные жизненные обстоятельства, выбраться из которых иногда бывает очень сложно без посторонней помощи. Именно в такие нелегкие моменты на помощь приходит психолог – специалист, который в силу своей компетентности способен дать мудрые советы, как себя вести, что делать, как мыслить, чтобы справиться с грузом навалившихся проблем, выстоять и продолжать идти по жизни весело, оптимистично и целеустремленно несмотря ни на что.

Мы присоединяемся к лучшим пожеланиям в этот день и предлагаем вам красивые, добрые, искренние и позитивные поздравления в День психолога в Украине 2019.

С Днем психолога: поздравления и картинки
С Днем психолога: поздравления и картинки
Фото: Pixabay

Искренние поздравления в День психолога в 2019 году в прозе

***

Работа психолога очень тонка и многогранна, она требует большой отдачи и полного спокойствия собственной души! Поэтому в день психолога хочется пожелать терпения, вдохновения и удовольствия от работы!

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Прикольное поздравление педагогу и психологу в стихах

***

Стрессы, потрясения
До срывов нас доводят
И тогда на помощь
Психологи приходят.

Найти они помогут
Корень наших бед,
Действенный и мудрый
Нам дадут совет.

Желаю в день психолога
Здоровыми нам быть,
С миром окружающим
В гармонии всем жить.

С Днем психолога: поздравления и картинки
С Днем психолога: поздравления и картинки
Фото: Pixabay

Лучшее поздравление в День психолога 2019 в прозе

***

Поздравляю замечательного специалиста, способного разобраться с проблемами в глубинах самых запутанных человеческих душ. Желаю здоровья, душевного пока и равновесия. Успешной профессиональной практики, чтобы Вы смогли принести, как можно больше, помощи, нуждающимся в ваших услугах людям. С днем психолога!

Красивые смс в День психолога в Украине 2019

***

Сегодня без психолога никак,
Он нужен всем — такое нынче время,
Беседует, поднимет кучу тем,
И снимет с вас проблем ненужных бремя!
Мы всех специалистов поздравляем,
И от души им всем добра желаем!

Ранее мы рассказывали советы психолога, как помочь себе при эмоциональном переутомлении.

Смотрите также видео – как избавиться от негатива в своей жизни:

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