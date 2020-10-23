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Готовы ли вы к браку? Это можно проверить с помощью праздников

Сегодня, 16:50

Новые исследования доказывают: праздники помогут предсказать судьбу ваших отношений

Тебе пора замуж и когда ты наконец-то поведешь ее в загс – как часто вы слышите эти слова от друзей и родственников? Уверенны, частенько, если в отношениях со своим партнером вы прибываете больше двух лет. Исследования ученых-психологов из Иллинойсского университета в Урбане-Шампейне доказывают: перспективу брака можно узнать с помощью праздников (любых) и семейных торжеств. Например, ужин с родителями является несколько стрессовым, а это может или сблизить, или наоборот – привести к ссоре и даже расставанию.

Дальше подробней о том, что удалось выяснить американским психологам.

Как проходило исследование

В эксперименте приняли участие 24 пары, которые в отношениях около трех лет.

Психологи провели интервью с ними, через 3 месяца побеседовали с влюбленными снова. Затем – отслеживали участников еще 7 месяцев. На каждом интервью пары графически отображали, по их мнению, шансы на брак: 50%, 75%, 100%.

Главный вопрос в интервью: что именно (какие события) повлияли на уменьшение-увеличение эти шансы.

Что выяснили

Совместные празднования – от многолюдных до тихих семейных – усиливают

  • динамику во взаимодействии партнеров
  • контроль конфликтов
  • понимание перспективности отношений в целом

Почему так происходит

Возьмем семейные праздники (дни рождения, крестины, свадьбы). Они включают сильную эмоциональную составляющую, моделируют позитивные аспекты отношений. Приятно же смотреть на влюбленных мужа и жену, которые празднуют 15-летие своего счастливого брака?

Так же семейные праздники сближают одного из партнеров с родителями другого. Он как бы становиться не просто парнем дочери, он уже член семьи.

Это плюс.

Но вместе с тем, участники эксперимента вспоминали о неприятном, даже если это неприятное случилось больше года назад.

Один мужчина рассказал, что не понял "такого буйства празднования Рождества" в семье его девушки, когда для него этот праздник "это что-то уютное, сентиментальное". Конечно, был конфликт, который, к счастью, удалось сгладить.

Ведь любые конфликты и разногласия, которые пары преодолели, только укрепляют любовь и открывают больше перспектив для отношений.

Ученые доказали: если партнеры осознают конфликт и видят путь его преодоления – брак не за горами.

Один из участников рассказал, что утвердился в силе своих чувств, когда один из праздников провел отдельно от своей половинки.

Конечно, существует много способов собрать информацию о будущем ваших отношений. Праздники не обязательно улучшат или ухудшат ваши отношения.

Но вместе с тем они создадут ситуации – приятные и не очень, – которые будут новыми в ваших отношениях.

Сможете ли вы поладить с матерью партнера? Удастся ли вам понравиться семье вашего любимого человека? Будете ли вы чувствовать себя комфортно, в окружении его-ее родственников?

И если вы уверенно справитесь с этими препятствиями, это повысит вашу уверенность в будущем отношений, читаем – браке.

Или наоборот – праздник может показать, что перспектив у пары нет. Если, подчеркнем, влюбленные не работают над отношениями и не решают конфликты.

А здесь узнаете о 5 самых главных ошибках мужчин в отношениях и о том, чего категорически нельзя делать, если дорожите своими отношениями.

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