В борьбе со стрессом помогут "эмоциональные перекусы". И это не еда

Список рекомендаций, которые помогают справиться со стрессом

Стресс, беспокойство, страх – сейчас практически не найти человека, который сказал бы – это не про меня. Сложно контролировать свои эмоции и переживания, когда вокруг, мягко говоря, неприятные новости и не стабильность. Из-за этого мы срываемся на близких – и становится стыдно. Коуч и психолог в школе бизнеса Колумбийского университета Дебора Грейсон Ригель советует каждодневные "эмоциональные перекусы", сообщает Рsychologytoday.

Если каждый день потреблять такие "перекусы" – зажечь свечу с любимым ароматом, послушать любимую музыку или выйти подышать на свежем воздухе – скоро вы станете устойчивей ко многим трудностям и вещам, расшатывающим наше состояние. "Питаться" так можно независимо от того, работаете вы из дому или в офисе.

Улыбаться, радоваться и быть спокойным помогут:

Прогулка на свежем воздухе в обеденный перерыв

Чашка кофе или чая

Любимая песня в телефоне

Несложные физические упражнения

Обучение чему-то новому. Например, подтянуть английский

Любимый десерт

Даже 3 минуты разговора с другом или родственником, который всегда вас выслушает

Уютная и комфортная одежда

Любимая книга и фильм

Небольшой подарок близкому человеку

Еда, приготовленная собственными руками

Объятия любимого/любимой

Свеча с любимым ароматом

Дыхательная гимнастика

Картина или рисунок, нарисованный вами

МАКСИМАЛЬНО отгородите себя от новостей

Не обязательно придерживаться всех этих рекомендаций без исключения. Достаточно взять на вооружение несколько – и тогда эффект будет незамедлительным. Очень скоро вы начнете побеждать свой стресс.

А здесь вы узнаете, как управлять стрессом с помощью дыхательной гимнастики и 5 рецептов расслабляющих ванн, чтобы быстро привести себя в тонус.

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