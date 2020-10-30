В борьбе со стрессом помогут "эмоциональные перекусы". И это не еда
Список рекомендаций, которые помогают справиться со стрессом
Стресс, беспокойство, страх – сейчас практически не найти человека, который сказал бы – это не про меня. Сложно контролировать свои эмоции и переживания, когда вокруг, мягко говоря, неприятные новости и не стабильность. Из-за этого мы срываемся на близких – и становится стыдно. Коуч и психолог в школе бизнеса Колумбийского университета Дебора Грейсон Ригель советует каждодневные "эмоциональные перекусы", сообщает Рsychologytoday.
Если каждый день потреблять такие "перекусы" – зажечь свечу с любимым ароматом, послушать любимую музыку или выйти подышать на свежем воздухе – скоро вы станете устойчивей ко многим трудностям и вещам, расшатывающим наше состояние. "Питаться" так можно независимо от того, работаете вы из дому или в офисе.
- Прогулка на свежем воздухе в обеденный перерыв
- Чашка кофе или чая
- Любимая песня в телефоне
- Несложные физические упражнения
- Обучение чему-то новому. Например, подтянуть английский
- Любимый десерт
- Даже 3 минуты разговора с другом или родственником, который всегда вас выслушает
- Уютная и комфортная одежда
- Любимая книга и фильм
- Небольшой подарок близкому человеку
- Еда, приготовленная собственными руками
- Объятия любимого/любимой
- Свеча с любимым ароматом
- Дыхательная гимнастика
- Картина или рисунок, нарисованный вами
- МАКСИМАЛЬНО отгородите себя от новостей
Не обязательно придерживаться всех этих рекомендаций без исключения. Достаточно взять на вооружение несколько – и тогда эффект будет незамедлительным. Очень скоро вы начнете побеждать свой стресс.
А здесь вы узнаете, как управлять стрессом с помощью дыхательной гимнастики и 5 рецептов расслабляющих ванн, чтобы быстро привести себя в тонус.
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