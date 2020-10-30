Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

В борьбе со стрессом помогут "эмоциональные перекусы". И это не еда

Сегодня, 14:59

Список рекомендаций, которые помогают справиться со стрессом

Стресс, беспокойство, страх – сейчас практически не найти человека, который сказал бы – это не про меня. Сложно контролировать свои эмоции и переживания, когда вокруг, мягко говоря, неприятные новости и не стабильность. Из-за этого мы срываемся на близких – и становится стыдно. Коуч и психолог в школе бизнеса Колумбийского университета Дебора Грейсон Ригель советует каждодневные "эмоциональные перекусы", сообщает Рsychologytoday.

Если каждый день потреблять такие "перекусы" – зажечь свечу с любимым ароматом, послушать любимую музыку или выйти подышать на свежем воздухе – скоро вы станете устойчивей ко многим трудностям и вещам, расшатывающим наше состояние. "Питаться" так можно независимо от того, работаете вы из дому или в офисе.

Улыбаться, радоваться и быть спокойным помогут:

  • Прогулка на свежем воздухе в обеденный перерыв
  • Чашка кофе или чая
  • Любимая песня в телефоне
  • Несложные физические упражнения
  • Обучение чему-то новому. Например, подтянуть английский
  • Любимый десерт
  • Даже 3 минуты разговора с другом или родственником, который всегда вас выслушает
  • Уютная и комфортная одежда
  • Любимая книга и фильм
  • Небольшой подарок близкому человеку
  • Еда, приготовленная собственными руками
  • Объятия любимого/любимой
  • Свеча с любимым ароматом
  • Дыхательная гимнастика
  • Картина или рисунок, нарисованный вами
  • МАКСИМАЛЬНО отгородите себя от новостей

Не обязательно придерживаться всех этих рекомендаций без исключения. Достаточно взять на вооружение несколько – и тогда эффект будет незамедлительным. Очень скоро вы начнете побеждать свой стресс.

А здесь вы узнаете, как управлять стрессом с помощью дыхательной гимнастики и 5 рецептов расслабляющих ванн, чтобы быстро привести себя в тонус.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Снижает стресс и делает счастливее: терапия с помощью коров завоевывает мир Просмотр видео с милыми животными снижает стресс – ученые Как быстро избавиться от стресса: эффективные лайфхаки ТОП-7 эффективных способов побороть стресс Управление стрессом: четыре дыхательные упражнения для релаксации
стресс советы стрессоустойчивость
Реклама

Новости партнеров

Радять лікарі. П’ять способів не захворіти на коронавірус
Радять лікарі. П’ять способів не захворіти на коронавірус
Самая красивая девочка в мире показала великолепное тело в бикини
Самая красивая девочка в мире показала великолепное тело в бикини
Дружина героя Тоттенхема
Дружина героя Тоттенхема
Захисник "Динамо" зустрічається з найкращою спортсменкою року
Захисник "Динамо" зустрічається з найкращою спортсменкою року

Популярные статьи

Вчера, 16:26Афиша

5 фильмов ужасов на Хэллоуин-2020

Вчера, 14:45Food

Что приготовить на Хэллоуин детям: ТОП-5 рецептов к празднику

Вчера, 11:57Шоу-бизнес

"Мисс Америка" Леанза Корнетт умерла в возрасте 49 лет

Вчера, 09:52Шоу-бизнес

Брэд Питт расстался со своей 27-летней девушкой – СМИ

Вчера, 09:00Шоу-бизнес

Потап, Горбунов, Осадчая и другие: кто кому кум в украинском шоу-бизнесе

Вчера, 08:17Fun

21 легендарный мем, вошедший в историю интернета

Вчера, 05:34Психология

Гороскоп на сегодня 29 октября: Близнецов ждет сложный выбор, а Ракам нужно расслабиться

28 октябряШоу-бизнес

"Прям помолодела": Джамала кардинально изменила имидж (фото)

28 октябряШоу-бизнес

Украинская модель и блогер призналась, что ее изнасиловали в 15 лет

28 октябряEvents

Когда будет Хэллоуин в 2020 году: точная дата в Украине и мире

28 октябряFun

Первоклассник нашел древнее животное – оно обитало на планете 247 млн лет назад (фото)

28 октябряFun

Любуйтесь самыми смешными фото животных. Это дерзкая черепаха и хватающийся за сердце суслик

28 октябряTravel

ТОП-5 горнолыжных курортов Украины: куда ехать, почем и зачем

28 октябряEvents

Сегодня День бабушек и дедушек: история и значение праздника

28 октябряПсихология

Гороскоп на сегодня 28 октября: Водолеям не стоит навязывать свою дружбу, а Рыбам – прокрастинировать

27 октябряFood

Что приготовить на Хэллоуин: пять рецептов праздничных блюд

Новости партнеров

Жена вратаря «Динамо» взорвала сеть голыми фото
Жена вратаря «Динамо» взорвала сеть голыми фото
У шкіряній спідниці і капелюсі: приїхала по гарбуз
У шкіряній спідниці і капелюсі: приїхала по гарбуз
Аппетитная Ана Чери на пляже
Аппетитная Ана Чери на пляже
Если вы не ощущаете эти 2 запаха, скорее всего у вас КОВИД
Если вы не ощущаете эти 2 запаха, скорее всего у вас КОВИД
Демі Роуз похизувалася фігурою
Демі Роуз похизувалася фігурою
Дружина героя Тоттенхема
Дружина героя Тоттенхема
Любовница экс-мужа Ани Лорак показала, чем превзошла звезду
Любовница экс-мужа Ани Лорак показала, чем превзошла звезду
Как у Началовой: страшная болезнь изуродовала Дубовицкую
Как у Началовой: страшная болезнь изуродовала Дубовицкую

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять