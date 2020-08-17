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Как и где познакомиться с парнем: советы психолога

Сегодня, 13:28

Помимо внешности и всех сопутствующих моментов, важно еще излучать жизненную энергию

Молодые люди часто интересуются, где можно познакомиться, как найти свою любовь и встретить хорошего человека. Для европейских стран очень привычно знакомиться на улице, в переходе, в общественном транспорте. У нас же ситуация немного другая, говорит психолог Марина Журбенко, которая рассказала Сегодня.Lifestyle, где сейчас девушка может познакомиться с парнем.

Почему девушки не знакомятся на улице

Психолог поделилась личным опытом и назвала самые распространенные причины, почему сейчас девушки редко знакомятся с парнями на улице. Наиболее распространенными являются страх, недоверие и нежелание разочароваться.

"Однажды, на свадьбе друзей, я завела тему знакомств с одной успешной бизнес-леди и она мне сказала интересную вещь: "Это же элементарно! Нужно просто включить зеленый свет!"", – поделилась личным опытом Марина и пояснила, что это значит.

Как познакомиться с парнем
Как познакомиться с парнем
Фото: Pexels

По ее словам, чтобы познакомиться с парнем, помимо внешности и всех сопутствующих моментов, таких как одежда, макияж, важно еще и излучать жизненную энергию, иметь блеск в глазах, а не потухший взгляд и усталый вид.

Где познакомиться с парнем: 20 мест

  1. Прогулочные парки и зоны отдыха.
  2. Кафе, кофейни.
  3. Химчистки и другие места обслуживания всех, без исключений, людей.
  4. Фитнес-центры.
  5. Офис.
  6. Командировка.
  7. Ночные клубы/бары.
  8. Медицинские учреждения.
  9. Командировки (поезда, самолеты).
  10. На улице.
  11. В соцсетях.
  12. На приеме у врача.
  13. В кругу друзей.
  14. На свадьбе.
  15. На выставках, в театре, в кино.
  16. На фестивалях, концертах.
  17. На рынке.
  18. На благотворительных мероприятиях.
  19. Выгуливая собаку (или хомячка).
  20. В магазине.

"По некоторым данным, еще в начале 2000-х познакомиться на улице считалось нормой. Сейчас же, в больших городах добавились такие "профессии" как пикапер, альфонс или мошенник и я полностью согласна с опасениями женщин. Всегда трудно сказать, кем окажется мужчина, который активно пытается завести знакомство. Более того, через несколько лет может и вовсе оказаться, что он женат и у него пара-тройка детей", – рассказывает психолог.

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Но, как правило, отмечает эксперт, у адекватных и состоявшихся мужчин стабильный круг общения, мало личного времени, которое они стараются провести за приятными делами. Ведь должны же одинокие мужчины где-то обедать, поддерживать физическую форму, развиваться и обучаться новому, расслабляться и просто передвигаться.

Как девушке побороть неловкость при знакомстве с парнем

Многие женщины часто проявляют стеснение, неуверенность, скованность при знакомстве с мужчинами. Продиктованные социумом нормы поведения "как должна" и "как не должна" вести себя женщина – сразу отбирает у нее 50% шансов на любое знакомство, поясняет Марина.

Где познакомиться с парнем
Где познакомиться с парнем
Фото: unsplash.com

"Нет необходимости ждать одобрения подруг или родственников на знакомство на улице или в других не свойственных для вас местах. Однако внутреннее разрешение себе необходимо дать и начать наконец-то действовать, если вам это нужно. Это не поддается никакой статистике. Вы можете один раз познакомиться и найти родственную душу, а можете десять раз попадать на каких-то неудачников", – предупреждает Журбенко.

Но сидя дома на диване шансы встретить своего принца равны нулю, уверяет эксперт.

"Нужно, как минимум, выйти на улицу, открыть глаза и начать замечать людей вокруг. Даже если вы познакомитесь с человеком не для дальнейшего продолжения – это будет прекрасным преодолением вашего внутреннего барьера стеснения и других личных качеств. Ведь что может быть лучше обмена энергией здоровых красивых людей с чувством юмора. На мой взгляд, это почти джек-пот", – подытожила психолог.

Как не стать жертвой профессиональных мошенников на сайтах знакомств – смотрите видео:

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Источник: Сегодня
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