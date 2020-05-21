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Как изменить жизнь к лучшему: 10 привычек на каждый день

Позаботьтесь о себе и своем здоровье, чтобы стать сильнее, здоровее и счастливее

Анна Ковпак
Сегодня, 13:52

У каждого человека свой темп и стиль жизни. А сейчас, в период карантина и самоизоляции, они и вовсе стали индивидуальными и очень домашними. Небольшими шагами жизнь начинает возвращаться в прежнее русло и сейчас особенно важно обзавестись правильными привычками, которые помогут вам улучшить и даже изменить свою жизнь.

ТОП-10 привычек на каждый день, чтобы изменить свою жизнь к лучшему.

1. Регулярная зарядка

Выделяйте каждый день 30 минут для занятий спортом. Это рекомендуемый минимум для поддержания здоровья.

2. Не пропускайте завтрак

Первый прием пищи не должен состоять из кофе и бутерброда. Это должен быть полноценный прием пищи.

3. Здоровый сон

Старайтесь спать не меньше 8 часов. Иначе, уменьшив эту цифру, вы начнете накапливать усталость и стресс.

Сон – важен для здоровья человека
Сон – важен для здоровья человека
Фото: freepik.com

4. Поддерживайте водный баланс

Начинайте свой день со стакана теплой воды, которая запустит работу всех внутренних процессов. В течение дня старайтесь выпивать около 1,5-2 литров воды.

5. Откажитесь от вредных привычек

Если вы курите или часто употребляете алкоголь, сделайте над собой усилие и откажитесь от этих пагубных привычек. Они забирают у вас деньги, свободное время и здоровье.

6. Откажитесь от лифта

За период карантина все и так достаточно насиделись, пора возвращаться к активным действиям. Откажитесь от лифта и начните больше ходить пешком.

В чем заключается звездная привычка жениться – смотрите видео:

7. Записывайте все идеи

Когда в вашей голове появляется какая-то идея, желание или даже план, старайтесь сразу же перенести все на бумагу. Шансы достичь того, что запланировали, увеличиваются.

8. Планируйте

Чтобы быть более продуктивным, необходимо уметь планировать. Причем это касается составления планов не только на день, а и на неделю, месяц, год.

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9. Читайте книги каждый день

Чтобы активизировать свой мозг, необходимо читать. Ищите интересную литературу, ставьте себе сроки (одна книга в день или в месяц) и выделяйте определенное время, к примеру – час в день в читаете.

10. Начните вести свой блог

Сейчас есть масса доступных способов и платформ, чтобы завести свой блог. А это в свою очередь станет хорошим способом научиться выражать свои мысли и доносить их большому количеству людей.

Тем временем родителям важно будет знать, как адаптировать ребенка к детскому саду после карантина: четыре советы психолога.

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Источник: Сегодня
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