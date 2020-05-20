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  1. Последние новости Украины

В Украине продлили карантин и разрешили общественный транспорт

20 мая, 14:47

Сергей Мартынец

Украина переходит на второй этап выхода из карантина

Кабинет министров продлил действие карантина до 22 июня, но при этом ввел смягчение ряда ограничений. Соответствующее решение сегодня приняло правительство.

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Карантин в Украине был продлен до 22 мая, но при этом с 11 числа были введены первые ослабления карантинного режима. Людям разрешили гулять в парках, открылись кафе, салоны красоты, парикмахерские и другой мелкий бизнес. Также правительство утвердило один важный момент – в Украине введен адаптивный карантин. Это значит, что в разных областях могут отличаться ограничения в зависимости от эпидемической ситуации. А тем временем в Киеве уже готовят детские садики к открытию в условиях карантина.

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В свою очередь в Минздраве называли три условия для смягчения карантина. Министр здравоохранения Максим Степанов говорил, что карантин будет продлеваться еще четыре раза с определенными смягчениями ограничений. Но для этого есть определенные критерии.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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карантин общественный транспорт Кабинет министров

Источник: Сегодня

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