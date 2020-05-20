В Украине продлили карантин и разрешили общественный транспорт

Украина переходит на второй этап выхода из карантина

Кабинет министров продлил действие карантина до 22 июня, но при этом ввел смягчение ряда ограничений. Соответствующее решение сегодня приняло правительство.

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Карантин в Украине был продлен до 22 мая, но при этом с 11 числа были введены первые ослабления карантинного режима. Людям разрешили гулять в парках, открылись кафе, салоны красоты, парикмахерские и другой мелкий бизнес. Также правительство утвердило один важный момент – в Украине введен адаптивный карантин. Это значит, что в разных областях могут отличаться ограничения в зависимости от эпидемической ситуации. А тем временем в Киеве уже готовят детские садики к открытию в условиях карантина.

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В свою очередь в Минздраве называли три условия для смягчения карантина. Министр здравоохранения Максим Степанов говорил, что карантин будет продлеваться еще четыре раза с определенными смягчениями ограничений. Но для этого есть определенные критерии.

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