Как накопить состояние: забудьте эти пять отмазок

Наведите порядок в семейном бюджете уже сейчас, а не начинайте с понедельника

Займитесь домашним бюджетом. Фото: pixabay

Иметь много денег хотят все, а вот накопить определенную сумму умеют не многие. И дело здесь не всегда в отсутствии высоких заработков. Правда, в Государственной службе статистики сообщали, что в Украине повысились средние зарплаты.

Решили копить — копите. А Work.ua приводит контраргументы для самых популярных отговорок, которые как раз и мешают вам сколотить состояние.

Просто у меня был плохой день

Неудачный день — оправдание, несомненно, достойное. Но только не в том случае, если таких дней у вас в году 364. Впрочем, вариант, когда плохие дни случаются раз в 5 лет, но они плохи настолько, что ради успокоения вы сливаете все накопленное за последние 10, тоже не слишком хорош.

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Привычка оправдывать необдуманные покупки неудачным днем или праздновать ими дни удачные, может в один день обнулить все ваши сбережения. Если вы жить не можете без того, чтобы не похвалить (или утешить) себя, то попытайтесь продумать систему нематериального поощрения: разрешите себе посмотреть на одну серию больше любимого сериала, соберитесь и поиграйте с друзьями в футбол или карты, оставьте домашние дела и лягте спать пораньше.

Я это заслужил

Конечно, вы усердно работали. И, конечно, вы что-то за это заслужили. Но согласитесь, что приятнее вознаградить себя чем-то по-настоящему ценным, чем устроить скудненький и кратковременный фейерверк в честь хорошо проделанной работы.

Гордитесь собой? Отложите финансовый эквивалент своей продуктивной работы в копилку или на депозит и подумайте о том, что прямо сейчас вы вознаградили себя, к примеру, 1/135 частью новой квартиры.

Я же трачу на важные вещи

Как устоять, увидев волшебное слово "распродажа", не купить вещь, если "Скидка до 70%"? Такие покупки способны съедать до нескольких тысяч в месяц.

Чтобы бороться со спонтанными покупками, нужно покупать только то, что вы купили бы, даже если бы оно стоило в 2 раза дороже. Также можно измерить цену вещи в стоимости вашего времени. Например, вы зарабатываете 300 грн в день. Посчитали? Ответьте себе: стоит ли того эта вещь.

Еще один вариант не поддаваться искушению распродаж: научитесь делать паузы. Собрались "выбросить" деньги на что-то якобы со скидкой? Отсчитайте эту сумму и отложите в сторону. Пару дней возьмите на размышление. Подумайте, так ли вам нужна облюбованная вещь. Если за 2-3 дня желание не исчезнет — покупайте. Если отпустило, добавьте эту сумму к своей подушке финансовой безопасности.

Начну копить, когда стану больше зарабатывать

В принципе, план неплох. Но давайте начистоту: вы уверены, что это случится? Да, вы прекрасный специалист, лучший во вселенной продажник или суперталантливый дизайнер, но если последние годы ваш уровень зарплаты растет вместе с ценами, то хватит надеяться на удачу.

Наведите порядок в семейном бюджете. Чаще всего, когда люди, считающие, что у них все деньги расписаны до копейки, начинают вести учет расходов, обнаруживают, что тратят до трети своего дохода на всякую чепуху.

У меня все равно ничего не получается

С накоплениями, как и со спортом. Наверняка вы неоднократно пробовали заниматься: начинали ходить в тренажерный зал, на фитнес, в бассейн. Первые раз пять вы очень старались, тренировались даже несколько дней в неделю. Но постепенно энтузиазм пропал. Вы появлялись на беговой дорожке все реже и реже. У вас много работы, вы очень устаете, не хватает времени, закончился абонемент.

А слабо прозаниматься три года подряд каждый день или хотя бы через день? То-то и оно. Выдержать марафон гораздо сложнее, а управление денежными средствами, накопление, планирование — как раз марафон. Бессрочный. И начинать этот забег нужно не завтра, с понедельника или следующей зарплаты. Запишите свои траты уже сегодня после похода в супермаркет.

Раньше сайт "Сегодня" выяснял, какие сотрудники получают повышение чаще других. Настоящий профессионал знает, как сделать хорошо и быстро, качественно и с наименьшими затратами.