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Как научиться доверять людям: алгоритм действий

Сегодня, 16:59

Людям следует самостоятельно учиться отстаивать свои границы, защищать себя и заявлять о своих интересах

Недоверие к миру и окружающим сильно вредит в первую очередь самому человеку, которому сложно общаться и доверяться другим людям. Почему так происходит, какие самые популярные причины такого поведения и как это изменить, рассказала психолог Юлия Кравченко на своей странице в Instagram.

Почему нет доверия к людям: главные причины

Когда рождается ребенок, его потребности часто не удовлетворяются, рассказывает Юлия. "Малышу страшно, а мама не берет его на руки – чтобы не привыкал. Ему одиноко, а мама не подходит – воспитывает. Будет ли доверие к миру, если самый близкий человек не делает то, что ребенку нужно в данный момент?" – приводит пример психолог.

Далее ребенок растет, и родители начинают нарушать его границы. Кричат, обзывают тупицей, несправедливо наказывают, иногда могут ударить. "Может ли ребенок доверять миру и другим людям, если не может довериться самым близким? Если сюда добавить еще обесценивание, отсутствие поддержки, принятия, то становится совсем грустно", – говорит Кравченко.

Как научиться доверять людям
Как научиться доверять людям
Фото: Pixabay

Ну а следующий этап, говорит Юлия, когда ребенок обучается такому отношению к себе. Перенимает модель поведения. И тогда, взрослея, он уже сам себя критикует, постоянно собой недоволен.

"Нет доверия к родителям – нет доверия к себе – нет доверия к миру. Человек в постоянном напряжении. Отсюда неврозы, тревожность, бессонница, многие проблемы со здоровьем", – заверяет психолог.

Как научиться доверять людям: алгоритм

1️. Обучение человека новому сценарию взаимодействия с собой

Критика заменяется на одобрение. Требовательность – на принятие. Холодность – на поддержку, защиту, заботу. Человек знакомится с собой, принимает все свои проявления и открывает свои сильные стороны. Здесь же работа с внутренним ребенком.

2️. Работа с детскими травмами

Лучше всего это делать вторым этапом (но иногда можно начать и отсюда). Проживание всех моментов, в которых ребенок подавил свои чувства и не справился с ситуацией эмоционально. Таких ситуаций очень много.

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3️. Выстраивания внутренней опоры

Когда человек сам может отстоять свои границы, защитить себя, заявить о своих интересах. Без страха. Спокойно. С уважением к себе и другим людям.

"И тогда, спустя три этапа, формируется доверие, уходит тревожность", – заверяет психолог.

Как заслужить доверие свекрови – смотрите видео:

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Источник: Сегодня
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