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Недоверие друг к другу: эксперт рассказал о большой проблеме украинцев

17 октября, 08:25

Анастасия Ищенко

Большинство украинцев считают, что государство должно стимулировать развитие гражданского общества и всячески этому способствовать

/ Фото: Сегодня

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Гражданское общество в стране активно развивается и трансформируется. Кто-то принимает в этом активное и непосредственное участие, другие же предпочитают смотреть за изменениями со стороны, а свою позицию демонстрировать только в социальных сетях.

Эксперты отмечают, что многие граждане отказываются принимать участие в различных общественных инициативах из-за патерналистских настроений. Во время социологических опросов абсолютное большинство респондентов — 77% — ответило, что государство должно стимулировать развитие гражданского общества и всячески этому способствовать.

Юлия Тищенко, эксперт Украинского независимого центра политических исследований, отмечает, что одна из проблем гражданского общества – недоверие друг к другу.

"Очень много внешних и внутренних вызовов, на которые нет общего консенсусного ответа. Мне кажется, пока общественное недоверие, не к партиям, не к власти, не к политическим персоналиям, а именно друг к другу, не будет преодолено, у нас будут постоянные эти патерналистские откаты", — отметила Тищенко.

Больше читайте на сайте "Сегодня" в материале: "Активные становятся еще активнее: как украинцы проявляют свою гражданскую позицию".

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Источник: Сегодня

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