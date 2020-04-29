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Как пережить карантин всей семьей и сохранить мир: советы психолога

Важно, чтобы у семьи был свой график и укромный уголок

Варвара Левская
Сегодня, 08:55

В условиях карантина мы оказались ближе друг к другу физически и, казалось бы, получили то долгожданное время на "побыть с семьей", которого всегда не хватало. Вот только ощущение, что это принесло в жизнь семьи больше дискомфорта и сложностей может нарастать, а это в свою очередь, усиливает и без того тревожное состояние, в котором мы пребываем в последние месяцы.

Как пережить карантин всей семьей и сохранить мир, рассказывает детский, семейный, перинатальный психолог, сказкотерапевт, педагог Talant School Натальи Могилевской Дарья Кунченко.

По ее словам, важно помнить о том, что изоляция – это вынужденная ситуация, которую мы не выбирали, и сильнейший стресс, который может проявляться в виде сильной тревоги, страха, вплоть до панических атак с потерей контроля над своими эмоциональными реакциями и поведением.

Как мирно провести карантин с семьей
Как мирно провести карантин с семьей
Фото: Pexels

"Контейнеры для эмоций у многих уже переполнены. Каждый это переживает по-своему, кто-то "переваривает" внутри себя, кто-то выплескивает на ближних. В это время необходимо помнить, что семья – это та ценность, которую мы создавали много лет, и которая является вашей надежной опорой и поддержкой, а большинство "новых открытий" в домочадцах могут быть лишь их способом справляться со стрессом", – поясняет Дарья.

Пять простых правил и советов, чтоб экологично пережить карантин:

1. Постарайтесь использовать "я-послания" и не навешивать ярлыки

Это мягкая форма просьбы, в которой человек, обращаясь к собеседнику, описывает и свое состояние. Например: "Мне важно твое мнение, но сейчас мы перекрикиваемся из разных комнат и мне сложно сосредоточиться. Давай поговорим на кухне за чашечкой кофе?". И это будет гораздо эффективнее фразы "Бросай свой ноутбук, ты в нем и так целый день сидишь, а меня не слышишь!".

С оценочными суждениями ситуация усугубляется еще и тем, что мы перекладываем ответственность за свои "слабости" на партнера, обвиняя его. И фраза "это он вечно придирающийся педант" может агрессивно маскировать наше нежелание заниматься уборкой.

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Каждый раз, замечая за собой желание "навесить ярлык", подумайте, что за этим стоит. Возможно, более удачным станет "я-послание"? Такой формат уважительного общения между близкими предупреждает возникновение конфликтов и взаимных обид.

2. Уважайте границы друг друга

У каждого в доме или квартире должно быть "свое" место, где можно побыть одному. Даже в маленькой квартире это может быть свой уголок, а для детей, например, шалаш из подручных средств. Важно уважать желание другого уединиться, и не обязательно расспрашивать зачем. Это естественная психологическая потребность каждого, и его право. Порой, 15 минут тишины и покоя очень восстанавливают и помогают быстрее справится с переполняющими чувствами.

3. Создайте семейный график

Учитывайте пожелания всех домочадцев, даже самых маленьких. Можно предложить составить отдельные расписания для каждого, а потом на их основе сделать общий график семьи. Это то, что дает нам опору и ощущение стабильности, которых сейчас многим не хватает.

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4. Создайте правила семьи

Создавайте их всей семьей. Правило "доброго утра" или "совместных ужинов", правила "7 объятий" или "поцелуя мамы перед сном", – это может быть что-угодно, при условии, что это ценно и важно для вашего маленького мира. А еще из них можно сделать оригинальный и стильный постер на стену, вооружившись красками или фломастерами.

5. Поддерживайте и создавайте ритуалы своей семьи

Это дает ощущение незыблемых ценностей и помогает легче пережить временные сложности. Я рекомендую ввести ритуал "вечерней благодарности". Вечером перед сном пишите на листочках или в сообщениях каждому в семье, за что сегодня вы ему благодарны. Вариантов может быть множество от "благодарю тебя, мой сынок, за то, что ты сегодня помогал маме наводить порядок и помыл свою первую тарелку", "благодарю, любимый, за утренний поцелуй от которого мой день стал светлее" и далее насколько хватит вашей фантазии и добрых чувств.

Чем звезды занимаются на карантине – смотрите видео:

Как сказала известная аналитик Верена Каст: "Если мы не можем выходить во внешний мир, никто нас не ограничивает двигаться во внутрь".

"Мы можем исследовать как наш внутренний мир, так и мир нашей семьи, а там порой, скрыты настоящие сокровища. В такие сложные моменты как сейчас, мы особо нуждаемся во внимании и поддержке друг друга! Желаю вам крепкого здоровья и только доброты и гармонии и ваших семьях", – подытожила психолог.

Тем временем звездные мамы поделились лайфхаками, чем развлечь ребенка на карантине.

Все подробности в спецтеме Чем заняться на карантине: проводим время с пользой

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Источник: Сегодня
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