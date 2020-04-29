Как пережить карантин всей семьей и сохранить мир: советы психолога

Важно, чтобы у семьи был свой график и укромный уголок

В условиях карантина мы оказались ближе друг к другу физически и, казалось бы, получили то долгожданное время на "побыть с семьей", которого всегда не хватало. Вот только ощущение, что это принесло в жизнь семьи больше дискомфорта и сложностей может нарастать, а это в свою очередь, усиливает и без того тревожное состояние, в котором мы пребываем в последние месяцы.

Как пережить карантин всей семьей и сохранить мир, рассказывает детский, семейный, перинатальный психолог, сказкотерапевт, педагог Talant School Натальи Могилевской Дарья Кунченко.

По ее словам, важно помнить о том, что изоляция – это вынужденная ситуация, которую мы не выбирали, и сильнейший стресс, который может проявляться в виде сильной тревоги, страха, вплоть до панических атак с потерей контроля над своими эмоциональными реакциями и поведением.

Как мирно провести карантин с семьей Фото: Pexels

"Контейнеры для эмоций у многих уже переполнены. Каждый это переживает по-своему, кто-то "переваривает" внутри себя, кто-то выплескивает на ближних. В это время необходимо помнить, что семья – это та ценность, которую мы создавали много лет, и которая является вашей надежной опорой и поддержкой, а большинство "новых открытий" в домочадцах могут быть лишь их способом справляться со стрессом", – поясняет Дарья.

Пять простых правил и советов, чтоб экологично пережить карантин:

1. Постарайтесь использовать "я-послания" и не навешивать ярлыки

Это мягкая форма просьбы, в которой человек, обращаясь к собеседнику, описывает и свое состояние. Например: "Мне важно твое мнение, но сейчас мы перекрикиваемся из разных комнат и мне сложно сосредоточиться. Давай поговорим на кухне за чашечкой кофе?". И это будет гораздо эффективнее фразы "Бросай свой ноутбук, ты в нем и так целый день сидишь, а меня не слышишь!".

С оценочными суждениями ситуация усугубляется еще и тем, что мы перекладываем ответственность за свои "слабости" на партнера, обвиняя его. И фраза "это он вечно придирающийся педант" может агрессивно маскировать наше нежелание заниматься уборкой.

Каждый раз, замечая за собой желание "навесить ярлык", подумайте, что за этим стоит. Возможно, более удачным станет "я-послание"? Такой формат уважительного общения между близкими предупреждает возникновение конфликтов и взаимных обид.

2. Уважайте границы друг друга

У каждого в доме или квартире должно быть "свое" место, где можно побыть одному. Даже в маленькой квартире это может быть свой уголок, а для детей, например, шалаш из подручных средств. Важно уважать желание другого уединиться, и не обязательно расспрашивать зачем. Это естественная психологическая потребность каждого, и его право. Порой, 15 минут тишины и покоя очень восстанавливают и помогают быстрее справится с переполняющими чувствами.

3. Создайте семейный график

Учитывайте пожелания всех домочадцев, даже самых маленьких. Можно предложить составить отдельные расписания для каждого, а потом на их основе сделать общий график семьи. Это то, что дает нам опору и ощущение стабильности, которых сейчас многим не хватает.

4. Создайте правила семьи

Создавайте их всей семьей. Правило "доброго утра" или "совместных ужинов", правила "7 объятий" или "поцелуя мамы перед сном", – это может быть что-угодно, при условии, что это ценно и важно для вашего маленького мира. А еще из них можно сделать оригинальный и стильный постер на стену, вооружившись красками или фломастерами.

5. Поддерживайте и создавайте ритуалы своей семьи

Это дает ощущение незыблемых ценностей и помогает легче пережить временные сложности. Я рекомендую ввести ритуал "вечерней благодарности". Вечером перед сном пишите на листочках или в сообщениях каждому в семье, за что сегодня вы ему благодарны. Вариантов может быть множество от "благодарю тебя, мой сынок, за то, что ты сегодня помогал маме наводить порядок и помыл свою первую тарелку", "благодарю, любимый, за утренний поцелуй от которого мой день стал светлее" и далее насколько хватит вашей фантазии и добрых чувств.

Чем звезды занимаются на карантине – смотрите видео:

Как сказала известная аналитик Верена Каст: "Если мы не можем выходить во внешний мир, никто нас не ограничивает двигаться во внутрь".

"Мы можем исследовать как наш внутренний мир, так и мир нашей семьи, а там порой, скрыты настоящие сокровища. В такие сложные моменты как сейчас, мы особо нуждаемся во внимании и поддержке друг друга! Желаю вам крепкого здоровья и только доброты и гармонии и ваших семьях", – подытожила психолог.

Тем временем звездные мамы поделились лайфхаками, чем развлечь ребенка на карантине.

Все подробности в спецтеме Чем заняться на карантине: проводим время с пользой

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