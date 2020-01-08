Как помочь пережить потерю близкого человека: что нельзя делать в тяжелый период

По словам психологов, обычно спустя три месяца после потери, люди начинают возвращаться к привычной жизни

Как пережить потерю близкого человека Фото: stocksnap.io

Никто не застрахован от несчастных случаев, болезней или катастроф, а теряя близкого человека, не у всех есть силы пережить это. Психологи дали несколько советов, как помочь пережить потерю близкого человека и что нельзя делать в этот период.

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1. Просто слушайте

В тяжелый момент важно просто выслушать человека: его грусть, переживания, крики и рыдания. Позвольте человеку проявлять все свои чувства, ведь это помогает понемногу приходить в себя.

2. Дайте свободу

Если человек, который потерял своего родного или близкого, не хочет сейчас обсуждать с вами свои чувства, не настаивайте. Просто скажите, что разделяете его чувства и отойдите в сторону. Не давите. Ведь, если человек захочет с вами поговорить, он вас об этом попросит, а если ему нужно побыть наедине, то оставьте его. А свои "лучшие побуждения и опасения" оставьте при себе. Не путайте свои потребности поговорить или позвонить с потребностями друга.

3. Помогайте на деле

Помощь имеет значение. Если у вас есть возможность помочь чем-то физически – сделайте это. Потому что слова: "Дай мне знать, если тебе понадобиться моя помощь" могут просто остаться в воздухе. Лучше сделайте что-то полезное, например, принесите своему другу еды. Но, не переусердствуйте.

4. Вы не всесильны

Смерть всегда вызывает страх и застает человека врасплох. Поэтому зачастую люди просто молчат, ибо не знают, что сказать и как облегчить боль человеку, который потерял кого-то из близких. Поймите, что это просто невозможно и вам это не под силу. В тяжелое время важно быть просто добрее и находиться рядом, когда это нужно вашему другу.

5. Сочувствуйте

Эмпатия – это очень важное чувство в тяжелое для кого-то время. Избегайте демонстрации того, что в вашей жизни все счастливо происходит, пока он скорбит, но и не пытайтесь заверить человека, что вы понимаете, что он сейчас думает. Просто искренне посочувствуете ему.

6. Будьте рядом

Находится рядом и оказывать поддержку важно не только в момент наибольшего потрясения, а и после того, как все поутихнет. Психологи говорят, что обычно спустя три месяца после потери, люди начинают возвращаться к привычной жизни. Но, помните что все люди разные, ситуации разные и восприятие тоже разное.

Что нельзя делать в тяжелый период

1. Избегайте "успокоительных" фраз

Когда человек потерял своего близкого, ему нельзя говорить "успокойся", "не плачь", "все пройдет", "ты еще устроишь свою жизнь" или, что "все наладиться".

Психологи говорят, что людям, в момент, когда узнают о смерти близкого человека, часто кажется, что они сходят с ума и начинают пугаться собственных реакций. Это может быть агрессия, истерика, а бывает и, наоборот – полное спокойствие. А вышеприведенные фразы могут прозвучать оскорбительно и только усугубить ситуацию.

2. Не инициируйте разговоры на тему пережитого

От вас необходимо присутствие рядом и если человек захочет – он вам раскроется, если же нет – никаких разговоров инициировать не стоит. Вы можете говорить на любые темы, но о пережитом человеком горе, только, когда он сам к нему придет.

3. Никаких лекарств

Ни в коем случае не давайте человеку, который находится в горе, какие-либо лекарства или антидепрессанты, без ведома врача. Психологи говорят, что боль нужно прожить, а лекарства в свою очередь могут подавят эмоции и привести к "заморозке чувств". А вот она грозит человеку проблемами с психикой.

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