Украинский самолет разбился в Тегеране – СМИ

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Авиалайнер Boeing-737 "Международных линий Украины" со 180 пассажирами разбился в столице Ирана, Тегеране.

Об этом сообщает Reuters и местное агентство Tansim.

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Самолет разбился после взлёта недалеко от Международного аэропорта имени Имама Хомейни. Пока информация официально не подтверждена властями. По информации СМИ, причиной аварии стала техническая неисправность.

Подробности инцидента устанавливаются.

В ночь на пятницу, 27 декабря, в Казахстане произошла авиакатастрофа, в которой погибли 15 человек и более 60 получили ранения. Состояние шести пострадавших оценивается как крайне тяжелое, еще шести человек — как тяжелое.

Все подробности в спецтеме Удар Ирана по американским базам в Ираке

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