Как правильно реагировать на провокации: ответ астропсихолога

По словам Виктории Тори, пока вы вовлекаетесь в игру, с вами будут играть

Будьте осторожны с провокаторами. Фото: depositphotos

Чтобы не попасться на удочку провокаторов, необходимо усвоить несколько простых и работающих правил.

Как бороться с провокациями и как правильно на них реагировать, рассказала нумеролог и астропсихолог Виктория Тори.

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"Наверняка и многие из Вас замечали, что в тот или иной период жизни Вы сами того не желая , попадаете в определенные провокационные ситуации в личной жизни, на работе, или просто на улице через случайных людей. Есть ряд рекомендаций, которые помогут справиться и правильно среагировать в той или иной провокационной ситуации", – пишет она и перечисляет восемь простых правил.

Пока Вы вовлекаетесь в игру, с Вами будут играть. Старайтесь перейти из позиции участника провокационной ситуации в ее наблюдателя. Посылать негатив в сторону человека, который спокоен, не сопротивляется и смотрит с любовью очень энергозатратно, и не возможно делать долго. Поэтому старайтесь максимально быть спокойными, как бы отстраниться и не сопротивляться, а просто наблюдать. Смотрите на провокатора с любовью и принятием, при этом не принимая его точки зрения, а просто слушая и позволяя провокатору быть тем кем он есть в настоящий момент времени. Услышать не значит согласиться. Вы в праве выйти из конфликта тогда, когда посчитаете нужным, и не обязаны прояснять вопрос до конца, если в этом не видите смысла. Дайте провокатору самому справиться со своими чувствами, вы не несёте за них ответственности. Если хотите проверить провокация это, или человек действительно Вами ущемлен или обижен – просто извинитесь. Во втором случае конфликт будет исчерпан, в первом – нет.

Тем временем психолог пояснил, как справляться с паническими атаками. По словам Михаила Лабковского, важно помнить, что даже от самой сильной панической атаки еще никто не умер.