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Как правильно реагировать на провокации: ответ астропсихолога

По словам Виктории Тори, пока вы вовлекаетесь в игру, с вами будут играть

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:30
Будьте осторожны с провокаторами. Фото: depositphotos
Будьте осторожны с провокаторами. Фото: depositphotos

Чтобы не попасться на удочку провокаторов, необходимо усвоить несколько простых и работающих правил.

Как бороться с провокациями и как правильно на них реагировать, рассказала нумеролог и астропсихолог Виктория Тори.

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"Наверняка и многие из Вас замечали, что в тот или иной период жизни Вы сами того не желая , попадаете в определенные провокационные ситуации в личной жизни, на работе, или просто на улице через случайных людей. Есть ряд рекомендаций, которые помогут справиться и правильно среагировать в той или иной провокационной ситуации", – пишет она и перечисляет восемь простых правил.

  1. Пока Вы вовлекаетесь в игру, с Вами будут играть. 
  2. Старайтесь перейти из позиции участника провокационной ситуации в ее наблюдателя. 
  3. Посылать негатив в сторону человека, который спокоен, не сопротивляется и смотрит с любовью очень энергозатратно, и не возможно делать долго. Поэтому старайтесь максимально быть спокойными, как бы отстраниться и не сопротивляться, а просто наблюдать. 
  4. Смотрите на провокатора с любовью и принятием, при этом не принимая его точки зрения, а просто слушая и позволяя провокатору быть тем кем он есть в настоящий момент времени. 
  5. Услышать не значит согласиться.
  6. Вы в праве выйти из конфликта тогда, когда посчитаете нужным, и не обязаны прояснять вопрос до конца, если в этом не видите смысла. 
  7. Дайте провокатору самому справиться со своими чувствами, вы не несёте за них ответственности.
  8. Если хотите проверить провокация это, или человек действительно Вами ущемлен или обижен – просто извинитесь. Во втором случае конфликт будет исчерпан, в первом – нет.

Тем временем психолог пояснил, как справляться с паническими атаками. По словам Михаила Лабковского, важно помнить, что даже от самой сильной панической атаки еще никто не умер.

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Источник: "Сегодня"
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