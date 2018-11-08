Провокация России над Черным морем была безрассудной и агрессивной – Госдеп

Провокации российского истребителя Су-27, который 5 ноября перехватил в небе над Черным морем американский разведывательный самолет Lockheed EP-3 и несколько раз опасно сближался американским самолетом, являются безрассудными.

Об этом на своей странице в Twitter сообщила официальный представитель Государственного департамента США Хезер Науэрт.

"Россия поступила безрассудно в воздушном пространстве над Черным морем. Призываем Россию прекратить небезопасное, безответственное и агрессивное поведение", – написала спикер Госдепа.

Напомним, ранее управление ВМС США обвинило Россию в провокации, в ходе которого жизни американских пилотов были подвергнуты опасности.

Как мы уже писали, в ответ на это Минобороны РФ опровергли информацию о провокационном поведении пилота Су-27 и заявили, что самолет приблизился на безопасное расстояние.

Кроме того, в России утверждают, что после того, как американский самолет-разведчик изменил курс полета на удаление от границ воздушного пространства РФ, Су-27 вернулся на аэродром базирования.