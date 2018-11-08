Провокация России над Черным морем была безрассудной и агрессивной – Госдеп

Сегодня, 17:44

Соединенные Штаты призвали Москву вернуться к ответственному поведению


Провокации российского истребителя Су-27, который 5 ноября перехватил в небе над Черным морем американский разведывательный самолет Lockheed EP-3 и несколько раз опасно сближался американским самолетом, являются безрассудными.

Об этом на своей странице в Twitter сообщила официальный представитель Государственного департамента США Хезер Науэрт.

"Россия поступила безрассудно в воздушном пространстве над Черным морем. Призываем Россию прекратить небезопасное, безответственное и агрессивное поведение", – написала спикер Госдепа.

1541691169.9122

Напомним, ранее управление ВМС США обвинило Россию в провокации, в ходе которого жизни американских пилотов были подвергнуты опасности.

Как мы уже писали, в ответ на это Минобороны РФ опровергли информацию о провокационном поведении пилота Су-27 и заявили, что самолет приблизился на безопасное расстояние.

Кроме того, в России утверждают, что после того, как американский самолет-разведчик изменил курс полета на удаление от границ воздушного пространства РФ, Су-27 вернулся на аэродром базирования.
Россия, провокация, самолет, ВВС России, су-27, Lockheed Martin
Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

США

Фото: Flickr

Бомбардировщики РФ приблизились к границам США: на перехват подняты истребители

7 Сентября, 11:44

Два истребителя F-22 перехватили и проводили бомбардировщики Ту-95МС из опознавательной зоны по линии Алеутского архипелага

Россия

Фото: pixabay.com

В России прямо в небе загорелся пассажирский самолет: опубликовано видео

22 Августа, 10:04

Пассажиры на удивление спокойно снимали на камеры телефонов горящий двигатель и разговаривали об отпуске
Загрузка...

Россия

Место инцидента в Сирии. Скриншот

Как был сбит Ил-20 в Сирии: Россия показала 3D-реконструкцию крушения

23 Сентября, 14:54

Самолет-разведчик встал на пути российской же ракеты комплекса С-200, которая предназначалась израильским F-16

Россия

Фото: pixabay.com

В боинг с российскими туристами ударила молния

11 Августа, 15:25

О пострадавших в результате произошедшего не сообщается

Россия

Фото: targeta.co.uk

В России разбился очередной самолет: выживших нет

4 Июня, 08:33

Крушение произошло в Волгоградской области

Россия

Фото: pixabay.com

ВВС Японии поднялись в небо для перехвата российских самолетов

2 Сентября, 12:02

Российскую авиацию заметили у границ Страны восходящего солнца
Загрузка...