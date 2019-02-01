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Как провести 14 февраля, если ты одна

День святого Валентина для одиноких: ТОП-3 идей, как организовать себе праздник

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:06
Есть несколько вариантов, как провести 14 февраля одной Фото: Kaboompics .com от Pexels
Есть несколько вариантов, как провести 14 февраля одной
Фото: Kaboompics .com от Pexels

Что делать в День святого Валентина, если ты одинока? Ведь такой долгожданный, яркий и позитивный День всех влюбленных предполагает, что его нужно встречать дуэтом. Но не отменять же праздник только из-за того, что у тебя в данный момент нет пары! Мы предлагаем несколько вариантов, как провести 14 февраля, если ты одна без парня.

Для начала настройся на позитив. Если все вокруг целуются, шлют друг другу валентинки, признаются в любви, то за них можно только порадоваться. Ты же не станешь раздражаться, злиться или завидовать из-за того, что у подруги есть с кем праздновать! Отнесись к этому, как к профессиональному празднику, к примеру, Дню железнодорожника или связиста. У людей хорошее настроение, ты за них искренне рада, просто это пока не твой день. Но и не повод грустить!

  • Как провести 14 февраля, если ты одна: устрой себе любимой праздник

Ищи в этой ситуации позитив. Ну, когда еще в День Валентина можно было бы, не оглядываясь на обстоятельства, провести его, как хочется? Посвяти все это праздничное время без остатка себе любимой: сходи в кино, соверши шопинг, отправься в салон или просто устрой антиразгрузочный день, купив себе любимых пироженок. Наслаждайся возможностью ни под кого не подстраиваться. Просто побудь эгоисткой. Ведь вскоре такого шанса у тебя уже не будет, и день придется делить на двоих.

  • Как провести 14 февраля, если у тебя нет парня: празднуй с друзьями

А ведь ты же не одна такая. Самое время вспомнить дальнюю приятельницу или закадычного друга, которые тоже одиноки. Чем не повод встретиться, но не в формате любовного свидания, а в виде дружеской вечеринки или уютного чаепития? Назначьте им встречу именно 14 февраля. Вы давно не виделись, вам есть куда сходить, о чем посплетничать и что обсудить. Вполне возможно, что вы спасете не только свой праздник, но и их тоже.

  • Как провести День святого Валентина, если ты одинока: ищи свою Судьбу

И, наконец, еще один подходящий вариант организации для себя Дня всех влюбленных – это поиски того, в кого можно влюбиться, чтобы было с кем провести этот самый день. Звучит самонадеянно, не правда ли? Но чем, по большому счету, День Валентина отличается от всех остальных дней в году, кроме своей явной любовной тематики, когда все вокруг пропитано нежностью и сердечностью? Ведь, будучи в данный момент одинокой, ты не собираешься мириться с таким статусом всю жизнь? И чем черт не шутит, вдруг святой покровитель всех амуров и купидонов поможет тебе обрести свою половинку именно в этот знаковый день? Так что прочь пессимизм, бери на вооружение косметику и лучший наряд и отправляйся навстречу своей Судьбе!

Напомним, ранее сайт "Сегодня" писал, что есть множество моментов, которые нужно учитывать, если вы хотите оставаться успешным и счастливым человеком. Кроме этого, мы писали, чего не стоит делать в определенном возрасте. Также был назван легкий психологический трюк, который спасет от болезней.

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Источник: Сегодня
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