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Как распланировать свой день на карантине: пять главных правил

Обязательно составляйте план дел на следующий день

Варвара Левская
Сегодня, 14:37

Украинцы уже больше месяца сидят в самоизоляции на карантине. Многие в это время не работают, тогда, как другие пытаются справиться ос всеми делами дистанционно. Но, далеко не все умеют работать из дома и делать это продуктивно. А если взять сюда еще и тот фактор, что дома, кроме вас есть и другие члены семьи, которые постоянно требуют вашего внимания, тогда продуктивность может ровняться нулю.

Но не стоит отчаиваться и паниковать, важно просто вооружиться простыми, но эффективными правилами и настроиться на работу.

Как эффективно работать дома
Как эффективно работать дома
Фото: stocksnap.io

1. Стройте планы с вечера

Согласно исследованию американцев, если человек составил план дел на завтра, то он легче засыпает. И не удивительно, ведь в таком случае человек не пытается проанализировать все сделанное за день и не думает о том, что нужно не забыть что-то выполнить завтра.

2. Правильное рабочее пространство

Чтобы работать не только продуктивно, а и по графику, не растягивая рабочие дела с утра и до позднего вечера, важно отделить рабочее пространство от жизненного. Не смешивать их и не выходить за границы. В этом случае достаточно будет стола, как обозначение вашего рабочего места, а не на кровати или где-попало.

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3. Осторожно, дети дома

То, что вы остались все вместе дома и находитесь в одном пространстве нужно просто принять. А еще, научиться уделять время всем, ведь детям фраза "я занята" не говорит ни о чем. Поэтому, в вашем графике должно быть обязательно время для детей. Вы можете сразу его вписать себе в план или по ходу дела выделять время для них.

4. График для детей

У всех членов семьи должен быть график и дети – не исключение. Если у них еще его нет, тогда срочно это исправляйте. И им, и вам будет легче, если все будут знать, когда ребенку нужно спать, когда встать, что делать до обеда, вечером, когда играться и учится.

5. Расставьте приоритеты

Когда вы составили план на день, то из всех, к примеру, пяти пунктов у вас точно есть наиболее приоритетные дела. Вот их делайте в первую очередь, а далее – беритесь за менее значимые. И не пытайтесь сделать несколько дел одновременно – в результате получите много потраченных сил и мало результата.

Как не рассориться на карантине – смотрите видео:

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Источник: Сегодня
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