Кабмин ввел карантин по всей Украине: первые подробности

Кабинет министров Украины ввел общенациональный карантин. Он введен на три недели, с 12 марта, и продлится до 3 апреля. О таком заявила в Facebook нардеп Виктория Сюмар.

Карантин предусматривает:

закрытие учебных заведений

запрещение массовых собраний более 200 человек. Это касается и спортивных мероприятий (которые могут без зрителей происходить, и культурных мероприятий. Заседание Верховной Рады оставили)

закрытие авиасообщения с некоторыми странами.

Также будет закрыта большая часть КПП. С 219 останется 49 — те, где оборудованы места для карантина.

Правительство выделило также 100 млн гривен на закупку товаров индивидуальной защиты у частных внутренних компаний. Сейчас, как заявил министр здравоохранения, в наличии в стране есть 15 млн медицинских масок.

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В свою очередь главный санитарный врач Виктор Ляшко уточнил: в случае, если ситуация будет ухудшаться, будут ограничены также возможности передвижения внутри страны.

"Будут приняты меры вплоть до ограничения передвижения без необходимой причины, которую надо будет объяснить полиции, когда мы выезжаем за определенный населенный пункт. Затем мы можем запретить вообще выезд, только через обсервацию, но это все зависит от эпидемиологической ситуации", – сказал Ляшко.

Ранее сообщалось, что в Киеве с 12 марта вводят план противоэпидемических мероприятий: закроют школы, детсады, кинотеатры и отменят концерты. Такие ограничения будут действовать предварительно до конца марта.

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Как известно, первый случай заражения коронавирусом в нашей стране был зафиксирован 3 марта в Черновцах у мужчины, который вернулся в Украину из Италии. 10 марта в Черновцах с подозрением на коронавирус нового типа в больницу госпитализировали еще одного мужчину. Как сообщают медики, пациент имеет признаки инфекционного заболевания.

В настоящий момент в Черновицкой областной клинической больнице с подозрением на коронавирус находятся еще несколько человек.

Более подробно читайте материале: Коронавирус в Украине: что известно о заболевшем и как не заразиться.

Как сообщает Министерство здравоохранения, по состоянию на утро 11 марта в мире зарегистрировано 119 тысяч 132 случая инфицирования коронавирусом COVID-19. Из них 4284 – летальные, в то же время 65 тысяч 776 (55,2%) человек выздоровели.

За пределами Китая зафиксировано 38 тысяч 176 случаев в 108 странах/территориях/регионах. На территории Европейского региона зарегистрировано 18 тысяч 057 случаев инфицирования COVID-19, всего в Италии – 10 тысяч 149 случаев.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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