Как успокоить свою женщину в тревожное время: три совета мужчинам

У женщин уровень гормона кортизола более высок, чем у мужчин

Пандемия заставила людей не только в нашей стране, а и во всем мире, кардинально изменить свой образ жизни. Медики призывают людей сидеть дома, чтобы избежать распространения коронавируса, поэтому наша страна на карантине уже третью неделю. Многие вынуждены находится постоянно дома и стараться не поддаваться панике.

У женщин уровень гормона тревожности кортизола более высок, чем у мужчин, поэтому они более уязвимы, говорит психолог Александр Шахов и дает мужчинам советы, которые помогут быстро успокоить свою женщину в тревожное время.

Как украинцы справляются с тревожностью – смотрите видео:

Три способа быстро и эффективно успокоить свою женщину:

1. Спросите, что ее беспокоит

При этом позвольте своей женщине свободно пояснить, что ее беспокоит. Только не обесценивайте ее слова и тревоги, внимательно выслушайте, ничего не советуйте. Когда женщина выговорится – она будет спокойнее.

По словам Шахова, женщины проживают свои эмоции, когда говорят.

2. Обнимите ее

Просто обнимите и подержите ее в своих объятиях. Во время объятий поднимается уровень гормона окситоцина, который снижает уровень гормона кортизола.

Научитесь проводить время вместе Фото: Pexels

3. Скажите: "Я буду рядом с тобой"

Женщине, которая находится в состоянии тревожности, важно услышать от своего мужчины, что все будет хорошо, что вы о ней позаботитесь. Такие простые слова дают женщине надежду, что рядом с ней надежный мужчина, который ее защитит.

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