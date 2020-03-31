Как успокоить свою женщину в тревожное время: три совета мужчинам
У женщин уровень гормона кортизола более высок, чем у мужчин
Пандемия заставила людей не только в нашей стране, а и во всем мире, кардинально изменить свой образ жизни. Медики призывают людей сидеть дома, чтобы избежать распространения коронавируса, поэтому наша страна на карантине уже третью неделю. Многие вынуждены находится постоянно дома и стараться не поддаваться панике.
У женщин уровень гормона тревожности кортизола более высок, чем у мужчин, поэтому они более уязвимы, говорит психолог Александр Шахов и дает мужчинам советы, которые помогут быстро успокоить свою женщину в тревожное время.
Как украинцы справляются с тревожностью – смотрите видео:
Три способа быстро и эффективно успокоить свою женщину:
1. Спросите, что ее беспокоит
При этом позвольте своей женщине свободно пояснить, что ее беспокоит. Только не обесценивайте ее слова и тревоги, внимательно выслушайте, ничего не советуйте. Когда женщина выговорится – она будет спокойнее.
По словам Шахова, женщины проживают свои эмоции, когда говорят.
2. Обнимите ее
Просто обнимите и подержите ее в своих объятиях. Во время объятий поднимается уровень гормона окситоцина, который снижает уровень гормона кортизола.
3. Скажите: "Я буду рядом с тобой"
Женщине, которая находится в состоянии тревожности, важно услышать от своего мужчины, что все будет хорошо, что вы о ней позаботитесь. Такие простые слова дают женщине надежду, что рядом с ней надежный мужчина, который ее защитит.
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