Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Как успокоить свою женщину в тревожное время: три совета мужчинам

У женщин уровень гормона кортизола более высок, чем у мужчин

Варвара Левская
Сегодня, 09:03

Пандемия заставила людей не только в нашей стране, а и во всем мире, кардинально изменить свой образ жизни. Медики призывают людей сидеть дома, чтобы избежать распространения коронавируса, поэтому наша страна на карантине уже третью неделю. Многие вынуждены находится постоянно дома и стараться не поддаваться панике.

У женщин уровень гормона тревожности кортизола более высок, чем у мужчин, поэтому они более уязвимы, говорит психолог Александр Шахов и дает мужчинам советы, которые помогут быстро успокоить свою женщину в тревожное время.

Как украинцы справляются с тревожностью – смотрите видео:

Три способа быстро и эффективно успокоить свою женщину:

1. Спросите, что ее беспокоит

При этом позвольте своей женщине свободно пояснить, что ее беспокоит. Только не обесценивайте ее слова и тревоги, внимательно выслушайте, ничего не советуйте. Когда женщина выговорится – она будет спокойнее.

Читайте также:
Как правильно потреблять информацию и не паниковать: 10 простых правил

По словам Шахова, женщины проживают свои эмоции, когда говорят.

2. Обнимите ее

Просто обнимите и подержите ее в своих объятиях. Во время объятий поднимается уровень гормона окситоцина, который снижает уровень гормона кортизола.

Научитесь проводить время вместе
Научитесь проводить время вместе
Фото: Pexels

3. Скажите: "Я буду рядом с тобой"

Женщине, которая находится в состоянии тревожности, важно услышать от своего мужчины, что все будет хорошо, что вы о ней позаботитесь. Такие простые слова дают женщине надежду, что рядом с ней надежный мужчина, который ее защитит.

Ранее мы выяснили, как мотивировать себя заниматься и развиваться на карантине: шесть полезных советов.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
Как научиться принимать критику: пять рекомендаций психолога Как мотивировать себя заниматься и развиваться на карантине: шесть полезных советов Как объяснить ребенку, что карантин и самоизоляция – это серьезно: совет психолога Как не поддаваться панике из-за пандемии коронавируса в мире: советы психолога
женщина отношения мужчина психология тревога
Источник: Сегодня
Реклама

Популярные статьи

Вчера, 18:32Шоу-бизнес

Известная телеведущая Анна Панова стала мамой

Вчера, 17:17Wellness

"Чтобы люди не выходили на улицы – запечатывали квартиры": как проходил карантин в Китае

Вчера, 16:41Fun

"По 200 граммов": Александр Лукашенко рассказал о своем рационе во время пандемии COVID-19

Вчера, 15:24Fun

30 марта: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Вчера, 15:00Wellness

Пять эффективных упражнений для похудения в домашних условиях

Вчера, 14:42Lifestyle

Веселые шутки, розыгрыши и приколы на 1 апреля

Вчера, 10:30Food

Вкусный розыгрыш: ТОП-5 блюд-обманок к 1 апреля

Вчера, 10:15Шоу-бизнес

Игорь Николаев обнародовал результат теста на COVID-19

Вчера, 09:09Техно

Что происходит внутри черных дыр: ученые дали ответ

29 мартаШоу-бизнес

Ольга Куриленко, которая переболела коронавирусом, ответила на самые популярные вопросы о COVID-19

29 мартаШоу-бизнес

От коронавируса умерла сестра короля Испании принцесса Мария Тереза

29 мартаFun

1 апреля – День смеха: история веселого праздника

29 мартаШоу-бизнес

72-летний отец Дэвида Бекхэма женится на миллионерше

29 мартаFun

29 марта: какой праздник, что нельзя делать и приметы дня

28 мартаEvents

Сегодня ночью переводят часы на летнее время в Украине в 2020 году

28 мартаFun

Родительская суббота 28 марта: что нельзя делать и важные приметы дня

Новости партнеров

Глюкоза на відпочинку забула про сором. Фото
Глюкоза на відпочинку забула про сором. Фото
Помните маленькую Аврору? В этом году ей исполнится 29 лет
Помните маленькую Аврору? В этом году ей исполнится 29 лет
Каменських в одній білизні труснула
Каменських в одній білизні труснула "старовиною" на камеру. Відео
Генетика или гормоны: почему новый вирус убивает больше мужчин
Генетика или гормоны: почему новый вирус убивает больше мужчин
Биточки из картофельного пюре: тают во рту. Рецепт
Биточки из картофельного пюре: тают во рту. Рецепт
Секреты чистоты в доме: 7 правил, которые нельзя нарушать
Секреты чистоты в доме: 7 правил, которые нельзя нарушать
Врач Льва Лещенко прокомментировал состояние артиста
Врач Льва Лещенко прокомментировал состояние артиста
В Днепре рассказали, что делать, чтобы не заразиться вирусом
В Днепре рассказали, что делать, чтобы не заразиться вирусом