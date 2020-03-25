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В Украине продлен карантин и введен режим чрезвычайной ситуации

25 марта, 13:53

Сергей Мартынец

В правительстве считают, что пока нет оснований для введения чрезвычайного положения

Кабинет министров на сегодняшнем заседании принял решение о введении режима чрезвычайной ситуации по всей территории страны и продление карантина на 30 дней – до 24 апреля.

"Мы продлеваем карантин и вводим чрезвычайную ситуацию на всей территории Украины на 30 дней сроком до 24 апреля. То есть, чрезвычайная ситуация и карантин действуют до 24 апреля с возможностью его дальнейшего продления согласно законодательству. Или, если мы справимся с этой ситуацией (распространением коронавируса – ред.) быстрее, значит тогда будем отдельно принимать решение на заседании Кабинета министров", – сказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

В итоге внесение изменений в некоторые акты поддержали все единогласно. Вдобавок к этому решению Кабмин постановил:

В тренде
В Украине продлен карантин и введен режим чрезвычайной ситуации
  • должным образом обустроить КПП в зонах чрезвычайной ситуации с обязательным санитарным осмотром граждан и пропуском лишь после медицинского осмотра лиц и дезинфекции транспортных средств;
  • привлечь к работе на этих пунктах работников и технические средства Минздрава, Нацполиции, Нацгвардии, ГСЧС;
  • все помещения, дороги и тротуары должны тщательно дезинфицироваться;
  • предоставлять помощь малообеспеченных слоям населения с привлеченных работников социальных служб, общественных и волонтерских организаций.

Напомним, в Украине карантин был введен изначально до 3 апреля. При этом ряд областей перешли на режимы чрезвычайной ситуации из-за вспышек заражений COVID-19. В то же время власти отказались от идеи более жестких мер – введения чрезвычайного положения. Читайте подробнее, в чем отличие чрезвычайного положения от чрезвычайной ситуации.

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правительство чрезвычайная ситуация Кабинет министров

Источник: Сегодня

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