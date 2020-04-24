Как заработать на карантине: пять полезных идей

Полезно для тех, чья работа остановилась из-за самоизоляции

Украинцы сидят в самоизоляции на карантине уже больше месяца и многие вынужденно остались без возможности ходить на работу. Повезло тем, у кого есть возможность работать удаленно и продолжать зарабатывать деньги, сидя дома. Для тех, у кого такой возможности нет, мы собрали пять полезных идей заработка на карантине.

1. Продайте ненужные вещи

На карантине у многих появилось время навести дома порядок. Наверняка у вас накопилось много ненужных вещей – одежда, обувь, книги, предметы быта, которыми вы не пользуетесь. Вы их легко можете продать через интернет – сфотографируйте, опишите и продавайте. Для этого есть специальные сервисы и соцсети. Далее вам необходимо будет только пойти на почту и отправить посылку.

Какие профессии популярны во время карантина и сколько можно заработать – смотрите видео:

2. Пройдите опросы онлайн

В интернете можно найти опросы, которые необходимы для социальных исследований. Пройдя их, вы можете заработать немного денег. Найти такие онлайн-опросы можно на таких сайтах, как OnePoll , SurveyBods, The Opinion Panel, Vivatic, Toluna, MySurvey, YouGov и других. Опросы есть на разные темы, а получить за них в среднем можно около двух долларов.

3. Поработайте с текстами

В интернете могут пригодиться ваши навыки работы с текстом. Можно найти работу копирайтером, расшифровывать интервью или писать статьи, новости. Несмотря на то, что карантин заморозил работу многих компаний, есть те, кто по-прежнему (или даже еще больше) нуждаются в обновлении контента на сайтах, написании текстов для клиентской рассылки и ведении страниц в социальных сетях.

Онлайн-курсы пользуются популярностью Фото: Reuters

4. Станьте учителем или тренером

Любые занятия онлайн сейчас очень актуальны. Это могут быть тренировки, если вы любите спорт, образовательные занятия – иностранный язык, математика, литература, кулинария – если любите готовить и можно даже показать, как чинить компьютер, если вы айтишник. Онлайн занятия можно организовать с помощью личного сайта, блога и соцсетей.

5. Шейте маски

Маски сейчас пользуются спросом, поэтому, если у вас есть швейная машинка – вы можете смело шить маски. Все необходимые инструменты можно заказать онлайн, а продавать готовые изделия через интернет.

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Все подробности в спецтеме Чем заняться на карантине: проводим время с пользой

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