Карантин: как сохранить психику здоровой и не впасть в депрессию

Минздрав считает "вирус паники" страшнее коронавирусной инфекцией

В Украине идет третья неделя общенационального карантина с целью нераспространения коронавируса, который бушует по всему миру. Минздрав призывает людей быть дома и максимально уменьшить количество времени пребывания на улице. Самоизоляция – мера необходимая, но дается людям не просто.

Как сохранить психику здоровой и не впасть в депрессию на карантине, рассказали в Минздраве и дали необходимые рекомендации.

Стоит также отметить, что в ведомстве считают "вирус паники" страшнее коронавирусной инфекцией. Именно поэтому нужно позаботиться не только о физическом здоровье, а и о психическом.

Как не переборщить со спиртными напитками во время карантина – смотрите видео:

Как избежать ухудшения психологического состояния с примерами

1. Если у вас появился страх общения с окружающими, вы стали более замкнутыми

Выход: Кооперируйтесь в небольшие группы и проводите время вместе онлайн.

Это могут быть: книжные клубы, чемпионаты по настольным играм и даже кинопросмотры.

2. Если у вас депрессия из-за недостаточной активности на карантине

Выход: займите себя каким-то полезным и интересным для вас занятием. Это может быть: спорт в домашних условиях, новое хобби, занятия для самосовершенствования.

3. Если вы постоянно гуглите какие-либо симптомы COVID-19 и примеряете их на себя

Выход: самое главное, что вы должны запомнить – не занимайтесь самолечением. Кроме того, вс. Необходимую информацию узнавайте у специалистов, а не у кого-то непонятного из интернета. Не забывайте соблюдать правила личной гигиены, самоизолируйтесь, а также изучите статистику и оцените все реальные риски и варианты развития событий.

Чаще мойте руки с мылом Фото: Depositphotos

4. Если вы скупаете большое количество продуктов и средств гигиены

Выход: нужно понимать, что товарного дефицита не будет, заверяют в Минздраве. Это спекуляция сознанием людей, поэтому относитесь ко всему критически. Многие из нас сталкивались и с более опасными вирусами и успешно их побеждал.

"Заботьтесь о своем психическом и физическом здоровье, будьте критичными к информации в СМИ", – подытожили в Минздраве.

Тем временем мы разобрались, как организовать свое рабочее место дома: пять основных правил.

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